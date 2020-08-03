【國內大循環】內需股非一面倒落鑊炒，廣汽、睿見教育值得留意

《經濟通通訊社記者梁凱菱３日報道》中共中央政治局上周四（３０日）召開會議重提「國

內國際雙循環相互促進的新發展格局」，內需股見資金輪動。由上周率先起動的食品飲品股，轉

為汽車、豬肉及教育股接力。觀乎各板塊或股份表現，似乎內需股非一面倒炒起，個別具基本面

利好消息的升勢尤其凌厲。



＊內地力谷「內循環」，發展潛力巨大＊



中央政治局會議提到，目前經濟經濟形勢仍然複雜嚴峻，必須從持久戰的角度加以認識，並

加快形成以「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。考慮到內地改革開

放逾４０年，「外循環」並非新鮮事，故外界分析，「國內大循環」是內地就「經濟內循環」作

出的最新表述。

「內循環」與拓展內需相比，有三個新意義。一是明確將內部需求放在內地經濟主體地位、

其次是明確滿足內部需求的產業鏈需留在內地、其三則是更著重內需政策放鬆，令內需真正產生

循環作用。

據官方統計，「內循環」的發展潛力巨大。去年內部消費貢獻ＧＤＰ達３９％，已超越外貿

成為內地經濟第二大動力。



＊個別乳業股急升逾倍＊



受惠個別股份上周有其基本面相關的消息，如百威亞太（０１８７６）今年第二季業績勝預

期，尤其中國業務復甦勢頭強勁，刺激股價上周急升１８％，惟今日見回吐，半日挫逾３％，報

２７﹒１５元。

雖然周黑鴨（０１４５８）發盈警料中期由盈轉虧，惟集團強調大部分零售店已重新開業，

且大行看法正面；中金認為市場已充分預期盈警消息，而特許經營業務拓展順利，上調目標價至

６﹒５元（上周一度到價）。周黑鴨上周累飆近１２％，今日同樣回吐，暫軟近３％，報

６﹒０４元。

個別乳業股先後有消息，中國聖牧（０１４３２）獲蒙牛（０２３１９）增持成單一大股東

，繼上周急飆逾６４％後，今日再彈近２６％報０﹒５１元；與急升前比較，升幅１﹒１３倍。

而中地乳業（０１４９２）雖折讓近１９％發新股予上海上市的伊利股份（滬：６００８８７）

，仍無阻股價高開高走，半日急彈１﹒５５倍，報１﹒４８元，為升幅最大個股。

至於澳優（０１７１７）則表現遜色，盈喜後股價不升反跌，或與純利增速放緩有關。不過

，花旗認為，澳優銷售疲軟不會長時間持續，目前公司估值已具吸引力，維持「買入」評級，目

標價降至１８﹒９元。澳優繼上日（７月３１日）急跌１０％後，半日仍再瀉逾半成，至

１２﹒２８元。



＊廣汽或續追落後，睿見教育有水位＊



接力向上的內需股有汽車股，匯證認為，內地汽車業第二季銷售值跌３％，較首季的跌

４１％明顯改善，相信最差的時候已經過去，尤其看好吉利（００１７５）及長汽（０２３３３

），分別維持「買入」評級；惟兩股今早沒大起色，前者微升約１％報１６﹒５２元，後者無升

跌，報７﹒５７元。至於被匯證下調評級、由「買入」降至「持有」的廣汽（０２２３８）則繼

續追落後，半日急漲近３％，７﹒６３元。

值得留意的是，廣汽今早一度突破２５０天線（約７﹒６５元），若收市企穩的話，料不難

升抵前高位約９﹒３元水平。

另外，受惠豬價上升，中糧肉食（０１６１０）今早一度破頂高見４﹒２元，半日則收報

４﹒０１元，升幅約４％；藍籌萬洲（００２８８）跟升１﹒１６％，報６﹒９７元。

至於個別教育股亦值得關注，睿見教育（０６０６８）學費加價且進軍高等教育市場，近日

已獲多間大行或券商唱好，包括招銀國際、中銀國際及花旗等，目標價分別上調至４﹒７－

６﹒３８元不等；與現價４﹒６２元比較，潛在升幅最多可達３８％。

截至半日收市，在上文提及的股份中，百威、中國聖牧、中地乳業、廣汽、中糧肉食、萬洲

及睿見教育均獲資金淨主動買入，而中國聖牧、中地乳業、萬洲及睿見教育半日的資金流入規模

已較過去五天平均為多。

