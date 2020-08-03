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即市新聞

03/08/2020 14:10

《窩輪豪情－梁業豪》科技股買盤回增，匯控全線皆不宜

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、原材料
業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海爾電
器（０１１６９）、百威亞太（０１８７６）與中國光大（００２５７），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜
力首選恆生銀行（０００１１）、國泰航空（００２９３）與匯控（００００５）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、醫療保健業與非必需性消費業。此
外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海爾電器、百威亞太與康師
傅（００３２２），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜力首選恆生銀行、匯控與友邦保險（０１２９９）。
　　午市重開後，港股局勢略見好轉；買盤集中於科技股，部分國企股亦見轉強。匯控公布中期
業績後，股價曾低見３３﹒３０元；本欄認為，此股絕非中長線投資者的持有對象，連短線投機
亦未宜。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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