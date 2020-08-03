《談國論企－黎偉成》香港更緊靠社國抗美歐亂壓

《談國論企》中國國家衛健委於２０２０年８月１日宣布組建和派遣「內地核來測支援隊」

和「內地方艙醫院支援隊」南下，協助香港強化防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫在社區爆

發和力爭清零，和全國人大常委會將審議香港特別行政區因惡疫延後舉行立法會選舉１年，及「

真空期」運作的法規定案，足顯香港更為緊密地背靠祖國，始能夠力抗美國及其若干盟友封殺惡

勢力。

相信國家今後加強發揮香港這個廣為公認的國際金融、經貿中心的作用，使外企會繼續強化

利用香港發展中國、亞太區以至國際業務經營和投資的。



＊不靠內地抗擊惡疫難道歐美有力支持？＊



由外國勢力之美國和境外勢力之台灣省，於２０１９年明目張膽的從財力、人力、物力的支

持甚至組織黑暴在香港肆虐，甚至有惡化至恐怖主義式的攬炒恐襲，終於引發全國人大常委會制

定於２０２０年７月１日施行的《港區國安法》才一個月，美國及其若干盟友反對之聲和制裁之

舉不絕，對香港的實際影響和衝擊相對十分有限，香港在外來擬封殺惡勢力之壓底下，反而在國

安、政治、抗疫等更多方面更加緊密地背靠祖國，作為穩定治安、社會的日甚重大保證，是特朗

普等廝意想不到的效應。

香港在以美國為主的外國惡勢力不斷壓逼底下，很有需要的更密切的背靠祖國。最是燃眉之

急者，當然為（一）抗疫問題。香港確有很逼切的需要得到中央的直接和積極支持，因新冠狀肺

炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症第三波的爆發在社區幾乎失控地廣泛擴散，香港特區政府還只能夠收緊

「限聚令」的被動式治標方法，使惡疫有可能在全港出現大流行的威脅，要迅在香港進行大規模

篩查，以求達致「清零」的治本之效，請求中央的支援，是毫無疑問甚至無可選擇之事。

因應香港特區政府提出要求，國家衛健委８月１日在中央統籌部署和指揮下迅速組建兩個隊

伍，協助特區抗擊疫情：（甲）「內地核酸來測支援隊」，協助展開核酸檢測等實驗室工作，來

自廣東省２０餘家公立醫院的６０名臨床檢驗技術人員，有相當豐富的篩查經驗和佳績，其中７

名「先遣隊」成員於８月２日抵港，此為港人作大規模篩查核酸檢測，把社區上未有發現的隱藏

病患者找出來，切斷大播散之路。

同時組建的為（乙）來自湖北省武漢市的「內地方艙醫院支援隊」，為香港亞洲國際博覽館

改建為「方艙醫院」提供設計、運營和管理驗驗的技術支持。支援隊的６名主要成員主要來自武

漢學人民醫院，所接管的武昌方艙醫院於武漢封城期間的３５天累計收治１１２４名新冠肺炎病

患者，實現病人０死亡和０回頭，醫護０感染，另兩位是曾參與火神山醫院設計和承擔雷神山醫

院設計的專家。

由是可見，國家派出了最好的醫療及設計專家南下，支持香港抗擊惡疫，有誰可作此舉？難

道美國等可以伸出以援手？尤其是美國，現時還是在惡疫水深火熱之困，更因《港區國安法》處

處設法「制裁」香港，「崇洋攬炒派」少開聲吧！



＊延立法會選舉提人大常委定法律依據實明智＊



正正因為惡疫當前，故（二）香港特區行政長官會同行政會議援引《緊急法》把立法會選舉

延後１年，至２０２１年舉行，是合法合理的。「泛民「２２位立法會議員反對此舉，認為這是

「政治考慮」，確實是可預計的「攬炒」式反應。需要十分嚴正指出者，為（１）立法會選舉若

如期在９月舉行，不僅在港人的健康與生命，甚至在政治與治安，都簡直是謀殺，「泛民」為己

不為人；而（２）包括香港的立法會選舉，從來就是政治問題，政治問題，就當然是政治考慮，

而政府的政治考慮當然是不偏不倚的要舉行公平、公開、公正的議會選舉，如今是惡疫當前，同

樣是重大的政治問題。「泛民」不懂政治！

港府提請國家審批和人大常委作法律的規定，包括立法會延選「真空期」的處理方法，很有

必要，亦彰顯香港背靠祖國重要性。此對美國等反共反華者，是很好回應。

至（三）《港區國安法》，香港特區政府雷厲風行的執法，特別是：（Ｉ）香港警務處的國

安處首次以涉嫌違反《港區國安法》拘捕４人，香港立法會選舉事務處選舉主任因涉國安問題拒

絕１２人的選舉提名，警方通緝處於海外的６位人士等；而（ＩＩ）社會上的零星「活動」，「

活動」中也只有十分零星的違法行為，黑暴的肆意攬炒破壞城市和商業建設、恐怖主義式的襲擊

和「私了」劣行，暫且不再，足見香港社會在國安執法約一個月光景的的巨大變化，該會使愈來

愈多港人接受和認同。社會安定，經濟才有發展之道，港人的生活才有保證。

必須指出，美國對《港區國安法》有歇斯底里式的惡劣反應，肯定不是為了港人的「民主」

和「人權」發聲，而是為了難再在香港進行的反共反華劣行作悲嗚，因（ｉ）香港是一個廣為認

同的國際大都會，各國或地區商貿、金融人士雲集的同時，更有許許多多在港搜集特殊情報，包

括各國駐港的外交單位，有說美國駐香港總領事館的逾１０００人中會有頗不少人可能進行特務

行為，甚至（ｉｉ）美國的「非政府組織ＮＧＯ」中人，更以財政及組織上支持香港過去一年多

的黑暴攬炒等行動，故美國愈反對，就愈顯出有問題。尤其是美國是最先立國安法的國家，現時

的國安法相當嚴厲和眾多，以保其國家利益和安全，為甚麼中國不可以填補香港這個國安問題大

缺口？

凡此，充分表明香港之背靠祖國，比任何時期都都密切，乃因以美國為主的外國勢力因《港

區國安法》對其不利，對香港要作出制裁；香港暫難謀求外來的支持，當然要更加緊密的要求國

家的支持，而落實和執行國安法後黑暴和恐怖主義式的活動暫成死炭，未見「復燃」之象。

相信香港今後會更背靠祖國，同樣會得到國家在經貿、金融等許許多多方面，如昔地面向世

界。香港始終是一個國際大都會，安定與繁榮，對誰都有好處。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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