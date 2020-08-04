《外匯達仁－盧楚仁》美元弱勢下，人民幣仍得不到甜頭

《外匯達仁》最近有多位傳媒記者朋友問我人民幣後市的睇法，因為作為香港人，除了美元

之外，大家最關心的就是人民幣的去向。美匯指數走勢疲弱，部分原本弱勢的非美貨幣出現了報

復式反彈。當中澳元、英鎊和歐元至３月低位以來已經出現不同程度大幅反彈，澳元兌美元最誇

張，大幅反彈了３１％，英鎊也反彈了１５％，歐元則反彈了１２％。



但相對來說，人民幣在岸價兌美元只反彈了３％，若果由年初至今，人民幣兌美元仍要下跌

０﹒２％，反映人民幣匯價在美元弱勢、中國經濟數據好轉、內地股市最近又爆升及疫情受到控

制的情況下，明顯沒有得到多大益處，有關數據令人民幣大好友未免失望。人民幣匯價未能像其

他非美貨幣大幅升值，最重要的就是中國和美國以致歐亞多國的外交關係持續惡化。因始終怕有

新一輪的突發外交衝突，這些不明朗因素令投資者買入人民幣的興趣大減。



另一方面，由去年至今，中國可算是多災多難，如今又要面對嚴重的水災，不單止對農作物

大量失收響起糧食警號，相信未來經濟亦會受到負面影響。不過話說回來，投資者始終害怕突如

其來的壞消息，令人民幣急跌。



離岸人民幣匯價在過去一個月都是呈現在６﹒９５９３至７﹒０３１０窄幅區間上落，估計

在海軍鬥水兵的格局下，美元兌人民幣仍會反覆爭持。若果人民幣向上突破的話，估計去到

６﹒９０００水平已是極限。相反，若果有不利消息突然爆發令人民幣向下突破的話，估計去到

７﹒１０００水平也有機會行人止步。當然，仍要看未來所發生的突發事件，是否核彈級的破壞

性。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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