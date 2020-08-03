《中資異動》海爾電器飆６％，獲大股東海爾智家溢價４４％私有化

《經濟通通訊社３日專訊》海爾電器（０１１６９）現價升５﹒７７％，報２８﹒４元，盤

中高見２９元創２１年高；成交約１７７１萬股，涉資５﹒０１億元。

該公司公布，獲於上海上市的大股東海爾智家（滬：６００６９０）提出私有化建議，以每

股海爾電器收取海爾智家１﹒６股新Ｈ股加現金１﹒９５元，估值後理論價值約３１﹒５１元，

較停牌前收報２１﹒８５元溢價約４４﹒２％，而海爾智家將以介紹形式在港主板上市。海爾電

器於７月３０日停牌，已申請於今日早上恢復股份買賣。

根據海爾智家委任獨立估值師百德能對每股海爾智家Ｈ股於７月３０日的價值進行估值，確

定價值範圍在１６﹒４５元至１６﹒９元人民幣之間（約１８﹒２３至１８﹒７２港元）。根據

該估值以及有關股東將就每股註銷計劃股份獲Ｈ股及現金，私有化方案的每股理論總價值將介於

約３１﹒１１至３１﹒９元，按海爾電器全部已發行股本在私有化方案下理論估值在約 ８７６

﹒４４億元至８９８﹒７３億元之間。

現時，恆生指數報２４５１９點，跌７６點或跌０﹒３１％，主板成交２４３﹒４１億元。

國企指數報１００２０點，跌１９點或跌０﹒２０％。

上證綜合指數報３３３５點，升２５點或升０﹒７７％，成交１４０４﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１３８００點，升１６３點或升１﹒２０％，成交１８６９﹒１５億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海爾電器 （０１１６９） ２８﹒４０元 升５﹒７７％

海信家電 （００９２１） ８﹒４８元 升０﹒８３％

創維集團 （００７５１） ２﹒４７元 升０﹒８２％

ＴＣＬ電子（０１０７０） ４﹒５５元 跌０﹒８７％

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（ｋｓ）

