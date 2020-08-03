  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2020 10:18

《異動股》匯控（５）績前跌近２％，祈耀年傳敦促高層加快改革

　　《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）及同系恆生（０００１１）日內公布中期績
。匯控跌１﹒７２％，報３４﹒３５元；成交約６６５萬股，涉資２﹒３０億元，主動沽盤６３
％。
　　外電引述消息報道，滙控行政總裁祈耀年在近數周敦促２００多名高層主管，需要加快推進
改革步伐，以提高集團回報，而為加快改革，他正推動將更多權力下放給地區經理。
　　據悉，滙控是次重組影響範圍遍及紐約到倫敦，是管理層重振銀行的計劃關鍵。不過，滙豐
現時卻面臨多項風險，包括集團夾在政治關係日益緊張的中美之間。
　　恆生跌１﹒３１％，報１２０﹒３元，盤中最低見１２０﹒２元創逾兩個月低。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　３４﹒３５元　　　跌１﹒７２％
　　恆生銀行（０００１１）　　１２０﹒３０元　　　跌１﹒３１％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１７﹒３８元　　　跌１﹒４７％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２１﹒５０元　　　跌０﹒４６％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３９﹒３０元　　　跌３﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情31/07/2020
【立會選戰】港澳辦指推遲選舉不損市民自由　中聯辦稱符合憲法
香港政情31/07/2020
【立會選戰】林鄭：押後立法會選舉一年　真空期由人大常委會決定
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月港股輕微翻身　8月仍受疫情政治因素影響
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】8月「AMX」染藍機會大　科技股繼續熱炒
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月微升　8月竟是過去十年平均最差月份！
中國故事31/07/2020
《神州經脈》官方製造業PMI四月高　滬指奪回三千三月升逾一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金