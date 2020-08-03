《異動股》匯控（５）績前跌近２％，祈耀年傳敦促高層加快改革

《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）及同系恆生（０００１１）日內公布中期績
。匯控跌１﹒７２％，報３４﹒３５元；成交約６６５萬股，涉資２﹒３０億元，主動沽盤６３
％。
外電引述消息報道，滙控行政總裁祈耀年在近數周敦促２００多名高層主管，需要加快推進
改革步伐，以提高集團回報，而為加快改革，他正推動將更多權力下放給地區經理。
據悉，滙控是次重組影響範圍遍及紐約到倫敦，是管理層重振銀行的計劃關鍵。不過，滙豐
現時卻面臨多項風險，包括集團夾在政治關係日益緊張的中美之間。
恆生跌１﹒３１％，報１２０﹒３元，盤中最低見１２０﹒２元創逾兩個月低。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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匯豐控股（００００５） ３４﹒３５元 跌１﹒７２％
恆生銀行（０００１１） １２０﹒３０元 跌１﹒３１％
東亞銀行（０００２３） １７﹒３８元 跌１﹒４７％
中銀香港（０２３８８） ２１﹒５０元 跌０﹒４６％
渣打集團（０２８８８） ３９﹒３０元 跌３﹒０８％
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（ｎｓ）
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