《異動股》匯控（５）績前跌近２％，祈耀年傳敦促高層加快改革

《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）及同系恆生（０００１１）日內公布中期績

。匯控跌１﹒７２％，報３４﹒３５元；成交約６６５萬股，涉資２﹒３０億元，主動沽盤６３

％。

外電引述消息報道，滙控行政總裁祈耀年在近數周敦促２００多名高層主管，需要加快推進

改革步伐，以提高集團回報，而為加快改革，他正推動將更多權力下放給地區經理。

據悉，滙控是次重組影響範圍遍及紐約到倫敦，是管理層重振銀行的計劃關鍵。不過，滙豐

現時卻面臨多項風險，包括集團夾在政治關係日益緊張的中美之間。

恆生跌１﹒３１％，報１２０﹒３元，盤中最低見１２０﹒２元創逾兩個月低。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３４﹒３５元 跌１﹒７２％

恆生銀行（０００１１） １２０﹒３０元 跌１﹒３１％

東亞銀行（０００２３） １７﹒３８元 跌１﹒４７％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒５０元 跌０﹒４６％

渣打集團（０２８８８） ３９﹒３０元 跌３﹒０８％

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（ｎｓ）

