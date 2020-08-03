《異動股》匯控跌近６％穿３３元，「失守」十一年前收市競價位

《經濟通通訊社３日專訊》匯豐控股（００００５）跌５﹒７２％，報３２﹒９５元，創逾

四年低；成交約７６４７萬股，涉資２５﹒７６億元，主動買盤５８％。匯控跌穿３３元，「失

守」１１年前收市競價時段出現的低位。

在２００９年３月９日，匯豐控股由當時開市４０﹒５元急跌至下午開市３８元，競價時段

最後半分鐘報３７元，最後３秒，有３００萬股沽盤以３３元買入，最後以３３元收市。當時正

在主持有線電視《交易所直播室》直播節目的胡孟青愔然落淚。

然而，匯控近１１年前「３３元」收市價，經過多年來股份除息等因素調整，不可與今日跌

穿３３元作直接比對。只是，對於匯控股民來說，「３３元」這個股價，有著不可磨滅的慘痛記

憶。

匯控今日中午公布，截至今年６月底止，中期列帳基準稅前盈利４３﹒１８億美元，按年跌

６５％，遜預期，每股基本盈利０﹒１美元。期內，經調整除稅前利潤５６﹒３５億美元，按年

跌５４﹒１％。平均普通股股東權益回報為２﹒４％，按年跌８個百分點。

期內中期列帳基準收入２６７﹒４５億美元，按年下跌９％，反映利率下跌的效應、制訂壽

險產品業務受到不利市況影響，以及環球銀行及資本市場業務的估值調整錄得不利變動，尤以２

０２０年第一季為甚。

期內淨利息收益率為１﹒４３％，按年下跌１８個基點。單計第二季，集團的淨利息收益率

則為１﹒３３％，按年跌２１個基點，主要反映新冠病毒疫情爆發導致利率下跌的初步影響。



現時，恆生指數報２４３３１，跌２６４點或跌１﹒０７％，主板成交１１３２﹒３０億元

。國企指數報９９８９，跌５０點或跌０﹒５０％。

上證綜合指數報３３６７，升５７點或升１﹒７５％，成交５７２４﹒３１億元人民幣。深

證成份指數報１３９６４，升３２６點或升２﹒４０％，成交７６１５﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３２﹒９５元 跌５﹒７２％

恆生銀行（０００１１） １１７﹒７０元 跌３﹒４５％

東亞銀行（０００２３） １７﹒２８元 跌２﹒０４％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒２０元 跌１﹒８５％

渣打集團（０２８８８） ３８﹒１５元 跌５﹒９２％

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（ｎｓ）

