《午市前瞻》港股暫能守住２４１００點，汽車股短期料繼續炒

《經濟通通訊社３日專訊》上周五（７月３１日）美股三大指數齊向好，納指更升近１﹒５

％，惟受本港疫情反覆影響，港股今日表現偏軟，低開２８點報２４５６６點後，曾見半日高位

２４６４７點後反覆下跌。地產股捱沽累市，恆指曾低見２４２５０點。其後受Ａ股造好牽動，

港股低位有支持重上２４４００點位置。最終半日收報２４３６２點，跌２３３點或跌０﹒９５

％，主板成交７１７﹒１１億元。國企指數收報９９７４點，跌６５點或跌０﹒６６％。

Ａ股方面，早段有升勢，上證綜合指數收報３３４５點，升３５點或升１﹒０８％，成交３

５８６﹒４６億元人民幣。深證成份指數收報１３８５９，升２２１點或升１﹒６２％，成交４

８１５﹒１０億元人民幣。

藍籌股方面亦由地產收租股領跌，恆隆地產（００１０１）挫３﹒８９％，報１８﹒２８元

為半日最大跌幅藍籌。重磅藍籌股方面，則由今日公布中期業績的匯控（００００５）領跌，軟

１﹒８６％，報３４﹒３元；而友邦（０１２９９）跌０﹒９３％，報６９﹒４元；騰訊（００

７００）跌０﹒５６％，報５３１元。中移動（００９４１）暫為唯一造好的重磅股，半日升０

﹒８５％，報５３﹒５５元。



＊地產股拖累大市，恆隆地產跌近４％遜藍籌＊



地產股方面除了有恆隆地產領跌，其他地產股亦偏軟。新世界（０００１７）跌３﹒４４％

，報３６﹒５元；長實（０１１１３）軟２﹒３２％，報４２﹒０５元；恆基地產（０００１２

）挫２﹒５８％，報２８﹒３元。

在７月底，河南、貴州等地水泥廠家上調水泥價格。據中國水泥網數據顯示，７月２３至２

４日河南鄭州、新鄉、安陽、洛陽、平頂山等地的主要廠家上調水泥價格每噸２０至３０元人民

幣，帶動水泥股普漲。其中升勢最強的是中建材（０３３２３），其獲招商證券將評級由「中性

」上調至「買入」，目標價升４９％至１３﹒９元，半日收升４﹒３３％，報１２﹒５４元。其

他水泥股方面，西部水泥（０２２３３）彈高３﹒６４％，報１﹒７１元；亞洲水泥（００７４

３）升１﹒６％，報８﹒９１元；海螺水泥（００９１４）揚升２﹒８２％，報６０﹒２元。惟

山水水泥（００６９１）挫１﹒８３％，報２﹒１４元；華潤水泥（０１３１３）軟０﹒７５％

，報１０﹒５２元。



＊澳門博彩月度收入急挫，美高梅跌近３％＊



澳門博彩監察協調局公布，７月博彩收入僅１３﹒４４億澳門元按年下挫９４﹒５％，按月

則上升８７﹒７１％，賭股齊挫。美高梅（０２２８２）挫２﹒６９％，報９﹒３９元；金沙中

國（０１９２８）軟２﹒５％，報２９﹒２５元；新濠國際（００２００）走低１﹒７８％，報

１４﹒３６元；銀娛（０００２７）軟１﹒７％，報５１﹒９元；澳博（００８８０）跌１﹒１

５％，報８﹒６３元；永利澳門（０１１２８）軟０﹒７４％，報１３﹒４８元。

市場資金繼續流入金市，現貨金價今早在亞洲時段創歷史新高，直逼２０００美元關口，高

見１９８８﹒４美元升０﹒６３％，最新回軟報１９７３﹒８８美元。金股亦隨市向下，山東黃

金（０１７８７）跌２﹒０６％，報２３﹒７５元；紫金礦業（０２８９９）挫２﹒０８％，報

４﹒７１元；招金礦業（０１８１８）跌０﹒９３％，報９﹒５７元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２

８４０）軟０﹒２８％，報１４３８元；中國黃金（０２０９９）走低０﹒７６％，報７﹒８２

元；恆興黃金（０２３０３）跌０﹒２８％，報３﹒５３元。



＊中央支持新時代軍事戰略帶動軍工股，中船揚升近一成＊



國家主席習近平在中央政治局第二十二次集體學習時表示，要同國家發展布局相協調，貫徹

新時代軍事戰略方針，貫徹中國軍現代化發展戰略，擬制好軍建設「十四五」規劃，形成科學的

路線圖、施工圖。他在集體學習上強調，強國必須強軍，軍強才能國安，帶動軍工股造好。中船

防務（００３１７）揚９﹒８９％，報１１﹒５６元；中國航空工業（００２３２）升５﹒３８

％，報０﹒１３７元；中航科工（０２３５７）飆８﹒６８％，報５﹒０１元。

豬肉股今早有追棒，其中中糧肉食（０１６１０）升勢最強。今造五連升高見４﹒２元破上

市新高。午市收升４﹒１６％，報４﹒０１元。同為豬肉股的萬洲國際（００２８８）半日亦領

跑藍籌，揚１﹒１６％，報６﹒９７元。其他相關股份方面，雨潤食品（０１０６８）揚１﹒５

６％，報０﹒６５元；惠生國際（０１３４０）無升跌，報０﹒０７５元；鳳祥股份（０９９７

７）走低１﹒５２％，報３﹒２５元。（ｊｃ）



＊張智威：料汽車短期炒風可續，吉利可吼位入＊



重磅股匯控今日中午公布業績，港股今早輕微低開２８點後，在匯控及本地地產拖累下億跌

愈多，並向百天線（約２４２６３點）逼近。信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示

，港股半日主要受到匯控影響，指目前該股價正向歷史低位３１元逼近，從而也拖累本地銀行股

走低。反觀像騰訊等科網股的跌勢不大，若匯控業績符合市場預期，下午港股有機會回升。另外

，對於中美關係發展，他指市場對雙方會向科技、金融和貿易等方面全面開戰早有心理準備，料

港股暫可守住２４１００點，上望約五十天線附近約２４７００點。

近日汽車股表現標青，張智威認為汽車股短期可以繼續炒上，表示汽車股有大行唱好，加上

內地強調發展「內循環」，料汽車限購規定將會放鬆，且部分車企業績合預期。其中，吉利（０

０１７５）正形成上升軌道，建議可於１６﹒３元吸納，目標價看１８元。（ｆｚ、ｊｃ）

