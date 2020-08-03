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即市新聞

03/08/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》美元儲備地位穩固，金價短線依然搶眼

　　《娥姐錦囊》近期美元指數持續走軟，更創下兩年新低，相反金價卻節節上升，高盛警告美
元可能失去全球儲備貨幣地位，並繼續唱好金價，目標價升至每盎司２３００美元。不過，我認
為暫時歐元和人民幣還未可與美元匹敵，即使「去美元化」也會是漫長的過程。就算金價造好，
也未必可以升至高盛目標價，預計潛在上行空間約１０－２０％。
　　過去一段時間，美元一直保持強勢，如今在無限量寬下回落，亦屬正常，惟美元始終未有替
代品，所以其價值未必會流失，就算儲備地位下降，也要經歷慢長的過程，相信美元走軟，只屬
短期技術性調整，在全球量寬下，各國貨幣都面臨壓力。
　　至於黃金價格，估計短期走勢依然亮眼，但值得留意的是在新冠疫情下，實金和飾金需求均
見減少，如果僅靠量寬、投機和通脹保值等因素支持，金價在現時高位，未必可以再走太遠。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
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註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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