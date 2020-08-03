易居企業近２３億元購樂居逾５６％股權發股支付，另發新股予阿里

《經濟通通訊社３日專訊》易居企業（０２０４８）公布，擬以總代價約２﹒９２億美元（

約２２﹒６４億港元）向主要股東兼主席周忻和新浪收購美國上市的樂居５６﹒１９％股權，將

以每股９﹒２２元發行約２﹒４６億股新股支付。



＊阿里巴巴１８﹒６億元購新股連換股票據＊



此外，該集團指，以每股７元發行１﹒１８億股新股予阿里巴巴（０９９８８），集資約

８﹒２８億元，較上周五（３１日）收市價１１﹒２元折讓約３７﹒５％，令持股將由

１﹒９７％升至計及收購所發新股的擴大後股本約８﹒３２％。阿里巴巴同時認購易居發行本金

額約１０﹒３２億元可換股票據，每股換股價１０﹒３７元按收市價折讓約７﹒４％，若悉數換

股將發行９９５１萬股新股，令持股進一步升至１３﹒２９％，成為第二大股東。有關可換股票

據為期３年，年息２％。

該集團指，集資所得用於一般營運資金及擴大現有業務。該集團又與阿里巴巴（中國）網絡

技術訂立業務合作協議，合作建立網上房地產營銷及交易平台及探索新商業機遇，而阿里 巴巴

集團將為其及樂居各自業務提供科技賦能。

該集團指，為收購樂居所發每股新股作價較上周五收市價１１﹒２元折讓約１７﹒６８％，

而周忻和新浪將收取約１﹒６７億和７８６８萬股新股，經計及阿里巴巴認購的新股後，周忻持

股將由２２﹒２１％升至將佔擴大後股本約２５﹒７９％，而新浪佔４﹒５％股權。

該集團指，樂居乃內地線上線下房地產服務供應商，其平台由覆蓋３７０多個城市，於去年

度虧轉賺１１５２萬美元，於去年底資產淨值約２﹒５２億元。該集團指，樂居提供網上廣告、

網上掛牌服務及經營以房地產為主的網絡彌補其一手房代理服務及經紀網絡服務的不足，且與建

議和阿里巴巴合作搭建線上房地產交易平台相輔相成。（ｗｈ）

