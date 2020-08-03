【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６０﹒４億人幣，買美團中芯沽中興通訊

《經濟通通訊社３日專訊》財新７月中國製造業ＰＭＩ升至５２﹒８，創９年半最高，Ａ股

全日走高。不過中美關係持續緊張，港股在８月第一個交易日走勢明顯轉弱。恆指低開２８點，

甫開曾轉升５１點，見２４６４７點全日高，惟未能重上５０天線（約２４６８２點）。大市掉

頭向下，恆指最多跌３４４點，低見２４２５０點，創６月２９日以來新低。恆指中午跌２３３

點。大市午後在上午波幅內走，恆指最終收報２４４５８，跌１３７點或０﹒５６％。

按額度計算，北水全日淨流入６０﹒４億元人民幣，增加５８﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是美團點評（０３６９０）、中芯國際（００９８１）、騰訊控股（００７００）；淨賣

出最多的依次是中興通訊（００７６３）、微創醫療（００８５３）、融創中國（０１９１８）

。

主板成交１３０４﹒５７億元增加９﹒５％。其中港股通成交２９７﹒５億元，佔總成交

２２﹒８％。



＊中芯國際聚焦生產２８納米及以上晶片，北水淨流入６億元＊



中芯國際再有大型投資計劃。集團晚上宣布，與北京開發區管委會訂立合作框架文件，有意

就發展及營運該項目於中國共同成立合資企業。中芯國際升４﹒８６％報３１﹒３元，北水淨買

入６億元。

騰訊（００７００）升０﹒９％，報５３９元，成交居首有９６﹒６３億元；北水淨買入５

﹒８億元。成交第二大是美團（０３６９０），升４﹒５％，報２００﹒６元。；北水淨買入７

﹒６億元。

中興通訊跌１﹒３１％報２２﹒６元，北水淨賣出１﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ７﹒６０

中芯國際 （００９８１） ６﹒０３

騰訊控股 （００７００） ５﹒７６

思摩爾國際 （０６９６９） ４﹒１１

海爾電器 （０１１６９） ２﹒９１



淨沽出最多港股：

中興通訊 （００７６３） －１﹒９１

微創醫療 （００８５３） －１﹒３９

融創中國 （０１９１８） －０﹒７２

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（ｃａ）

