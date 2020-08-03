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03/08/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６０﹒４億人幣，買美團中芯沽中興通訊

　　《經濟通通訊社３日專訊》財新７月中國製造業ＰＭＩ升至５２﹒８，創９年半最高，Ａ股
全日走高。不過中美關係持續緊張，港股在８月第一個交易日走勢明顯轉弱。恆指低開２８點，
甫開曾轉升５１點，見２４６４７點全日高，惟未能重上５０天線（約２４６８２點）。大市掉
頭向下，恆指最多跌３４４點，低見２４２５０點，創６月２９日以來新低。恆指中午跌２３３
點。大市午後在上午波幅內走，恆指最終收報２４４５８，跌１３７點或０﹒５６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６０﹒４億元人民幣，增加５８﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是美團點評（０３６９０）、中芯國際（００９８１）、騰訊控股（００７００）；淨賣
出最多的依次是中興通訊（００７６３）、微創醫療（００８５３）、融創中國（０１９１８）

　　主板成交１３０４﹒５７億元增加９﹒５％。其中港股通成交２９７﹒５億元，佔總成交
２２﹒８％。

＊中芯國際聚焦生產２８納米及以上晶片，北水淨流入６億元＊

　　中芯國際再有大型投資計劃。集團晚上宣布，與北京開發區管委會訂立合作框架文件，有意
就發展及營運該項目於中國共同成立合資企業。中芯國際升４﹒８６％報３１﹒３元，北水淨買
入６億元。
　　騰訊（００７００）升０﹒９％，報５３９元，成交居首有９６﹒６３億元；北水淨買入５
﹒８億元。成交第二大是美團（０３６９０），升４﹒５％，報２００﹒６元。；北水淨買入７
﹒６億元。
　　中興通訊跌１﹒３１％報２２﹒６元，北水淨賣出１﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒６０
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　６﹒０３
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　５﹒７６
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　４﹒１１
　　海爾電器　　　　（０１１６９）　　　　　　２﹒９１

　　淨沽出最多港股：
　　中興通訊　　　　（００７６３）　　　　　－１﹒９１
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　－１﹒３９
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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