  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2020 15:13

《美元走勢－羅明立》短線美元望上試９４水平，惟難改下行趨勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒４３　　　１０５﹒７９　　　１０５﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８９　　　１﹒１７４０　　　１﹒１７５４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１０７　　　１﹒３０５６　　　１﹒３０６２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１７９　　　０﹒９１３２　　　０﹒９１７８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０３　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國共和黨與民主黨仍就疫情救助計劃進行討論，方案未能於救濟金到期前在
國會通過，市場憂慮對美國消費能力受到影響。另外，新冠肺炎於美國的病例正在急速攀升，目
前中西部的疫情仍然嚴重，拖累經濟重啟計劃。美聯儲主席鮑威爾承諾保持寬鬆貨幣政策至經濟
改善，而且會繼續與其他主要央行提供美元互換安排，保障美元的供應，美聯儲偏向溫和的貨幣
取態，對美元中長線走勢不利。
　　然而，美匯指數短線回升超過１００點，相信是受技術性補倉因素帶動，有望上試９４水平
。市場觀望美國國會能否通過價值１萬億美元的新救助方案，短線美元或進入整固階段，反彈難
改變下行趨勢。
　
＊英歐談判不樂觀料壓抑英鎊走勢＊
　
　　英國負責「脫歐」協議談判的官員表示，英國與歐盟由現在至１０月初，將會進行多輪談判
，希望於１０月１５日及１６日的歐盟大會上能通過「脫歐」協定，不過目前雙方於多個範疇，
包括漁業、國防及運輸方面存有分歧，分析師對最終能否趕及年底前達協議並不樂觀，料會壓抑
英鎊的走勢。英鎊在１﹒３２關口前調整，今早（３日）跌近１﹒３０５０，短線支持在
１﹒３０２０。歐元同樣顯著回落，跌破１﹒１８有望進一步下試１﹒１７低位，可候低吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７３０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１６８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０３５　　　１﹒３１３５　　　１﹒２９９０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/08/2020
【國內大循環】內需股非一面倒落鑊炒　廣汽睿見教育值得留意
FOCUS03/08/2020
【FOCUS】欲禁未禁TikTok　FB冀借侵侵刀?
開市Good Morning03/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：匯控前景不佳宜避開
香港政情31/07/2020
【立會選戰】港澳辦指推遲選舉不損市民自由　中聯辦稱符合憲法
香港政情31/07/2020
【立會選戰】林鄭：押後立法會選舉一年　真空期由人大常委會決定
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月港股輕微翻身　8月仍受疫情政治因素影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金