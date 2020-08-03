《美元走勢－羅明立》短線美元望上試９４水平，惟難改下行趨勢

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒４３ １０５﹒７９ １０５﹒９５

歐元╱美元 １﹒１７８９ １﹒１７４０ １﹒１７５４

英鎊╱美元 １﹒３１０７ １﹒３０５６ １﹒３０６２

美元╱瑞郎 ０﹒９１７９ ０﹒９１３２ ０﹒９１７８

美元╱港元 ７﹒７５０３ ７﹒７４９６ ７﹒７４９９

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《美元走勢》美國共和黨與民主黨仍就疫情救助計劃進行討論，方案未能於救濟金到期前在

國會通過，市場憂慮對美國消費能力受到影響。另外，新冠肺炎於美國的病例正在急速攀升，目

前中西部的疫情仍然嚴重，拖累經濟重啟計劃。美聯儲主席鮑威爾承諾保持寬鬆貨幣政策至經濟

改善，而且會繼續與其他主要央行提供美元互換安排，保障美元的供應，美聯儲偏向溫和的貨幣

取態，對美元中長線走勢不利。

然而，美匯指數短線回升超過１００點，相信是受技術性補倉因素帶動，有望上試９４水平

。市場觀望美國國會能否通過價值１萬億美元的新救助方案，短線美元或進入整固階段，反彈難

改變下行趨勢。



＊英歐談判不樂觀料壓抑英鎊走勢＊



英國負責「脫歐」協議談判的官員表示，英國與歐盟由現在至１０月初，將會進行多輪談判

，希望於１０月１５日及１６日的歐盟大會上能通過「脫歐」協定，不過目前雙方於多個範疇，

包括漁業、國防及運輸方面存有分歧，分析師對最終能否趕及年底前達協議並不樂觀，料會壓抑

英鎊的走勢。英鎊在１﹒３２關口前調整，今早（３日）跌近１﹒３０５０，短線支持在

１﹒３０２０。歐元同樣顯著回落，跌破１﹒１８有望進一步下試１﹒１７低位，可候低吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７３０ １﹒１８５０ １﹒１６８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０３５ １﹒３１３５ １﹒２９９０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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