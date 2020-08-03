【新冠肺炎】中小企商會盼港府代零售業，促業主減租

本地第三波疫情繼續蔓延，零售業繼續受壓，而租金將是決定商戶存亡的一大關鍵。中小企

零售業界坦言，租金是零售商的致命傷，期望政府能出面代為與業主洽談減租。

香港中小企促進聯會會長林國雄受訪時直指，租金是零售商的死穴，起碼佔整體經營成本約

３５％。由於目前大型發展商減租幅度參差，普遍減幅為２成，僅小量達到５成水平，他認為減

租情況仍然不理想，故期望政府除了呼籲減租外，可親身出面代為與業主洽談。

《香港經濟日報》

