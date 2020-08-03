【立會選戰】蓬佩奧批無堅實理由推遲選舉，促港府重新考慮

《經濟通通訊社３日專訊》港府上周五（３１日）宣布押後立法會換屆選舉一年。美國國務

卿蓬佩奧上周六（１日）發聲明，表示，美國強烈譴責特區政府押後大選的決定，批評港府無堅

實理由押後選舉如此長時間。

蓬佩奧表示，香港可能將永遠也不能就任何議題、任何候選人投票，又對北京無意遵守《中

英聯合聲明》和《基本法》對港人的承諾感到遺憾，敦促港府重新考慮有關決定。（ｚｚ）

