【立會選戰】蓬佩奧批無堅實理由推遲選舉，促港府重新考慮

《經濟通通訊社３日專訊》港府上周五（３１日）宣布押後立法會換屆選舉一年。美國國務
卿蓬佩奧上周六（１日）發聲明，表示，美國強烈譴責特區政府押後大選的決定，批評港府無堅
實理由押後選舉如此長時間。
蓬佩奧表示，香港可能將永遠也不能就任何議題、任何候選人投票，又對北京無意遵守《中
英聯合聲明》和《基本法》對港人的承諾感到遺憾，敦促港府重新考慮有關決定。（ｚｚ）
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