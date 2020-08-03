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03/08/2020 16:35

【新冠肺炎】理大與澳門科大研發疫苗，倘成功預留八百萬劑予港澳

　　《經濟通通訊社３日專訊》香港理工大學與澳門科技大學合作研發新型冠狀病毒疫苗取得進
展，疫苗在未來數月將進入人體臨床測試階段，以了解疫苗在人體內是否產生同樣效果，以及疫
苗功效可以持續多久。
　　上述大學團隊透過重組蛋白受體結合域（ＲＢＤ）疫苗，注射在多種動物身上，發現可以產
生病毒抗體，帶來免疫力，而且沒有太大副作用，研究結果近日已於國際醫學期刊《自然》發表
，並獲來自台灣、美國，以至北美的藥廠或國家中心接洽，表示有意合作。
　　有份參與研究的理大應用生物及化學科技學系客席教授劉耀南表示，團隊將疫苗分別接種在
兔、老鼠及猴子身上，發現只需要注射一針，這三類動物體內就能夠產生大量抗體。他指這種重
組技術在現今科學界非常成熟，一旦研發成功，可以快速量產，而且價格相宜，日後如果生產，
將會在簽署合同中加入條款，要求優先預留８００萬劑疫苗予香港和澳門。
　　劉耀南又透露，已多次與創新及科技局局長薛永恆會面，對方形容今次的研發成果是重要突
破。至於特區政府是否會給予資助或參與臨床測試，他指人體臨床測試要考慮眾多因素，香港未
必適合，而資助方面，仍與政府商討中，相信對方會考慮。（ｂｉ）

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