【夜期時段】即月期指報２４３４４點，跌４３點，低水１１４點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３６５點，跌２２點，低水９３
點，最新報２４３４４點，跌４３點，低水１１４點，合約成交４３５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０００７點，跌１０點，低水２６點，最新報１０００２
點，跌１５點，低水３１點，合約成交３０１張。
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