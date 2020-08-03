【夜期時段】即月期指報２４３４４點，跌４３點，低水１１４點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３６５點，跌２２點，低水９３

點，最新報２４３４４點，跌４３點，低水１１４點，合約成交４３５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０００７點，跌１０點，低水２６點，最新報１０００２

點，跌１５點，低水３１點，合約成交３０１張。

