【新冠肺炎】政府將禁晚市堂食、限聚令及口罩令等延長至下周二

《經濟通通訊社３日專訊》政府公布，將２人限聚令、室內外公眾地方必須戴口罩、食肆禁

止晚市堂食、健身中心、美容院等表列處所暫停營業的規定，延長７天，直至８月１１日。

政府表示，新型冠狀病毒病疫情近日持續嚴峻，近期出現不少源頭不明的本地個案，顯示社

區有持續的隱形傳播鏈。最新的公共衛生風險評估顯示，現時疫情在社區大規模爆發的風險是最

高，因此有需要延續社交距離措施。（ｂｉ）

