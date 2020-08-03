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03/08/2020 16:43

九倉（４）上半年盈轉虧１７﹒４１億，派中期息０﹒２元

　　《經濟通通訊社３日專訊》九龍倉（００００４）公布，截至今年６月底止中期盈轉虧，錄
得股東應佔虧損１７﹒４１億元，去年同期為盈利２４﹒５億元；每股基本虧損０﹒５７元，派
中期息０﹒２元，按年減少２０％。
　　期內，收入為５５﹒５１億元，按年下跌３１﹒１６％；若撇除投資物業重估虧損，基礎淨
虧損為１１﹒３２億元，去年同期為盈利２２﹒３６億元。（ｙｗ）

　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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