九倉（４）上半年盈轉虧１７﹒４１億，派中期息０﹒２元

《經濟通通訊社３日專訊》九龍倉（００００４）公布，截至今年６月底止中期盈轉虧，錄

得股東應佔虧損１７﹒４１億元，去年同期為盈利２４﹒５億元；每股基本虧損０﹒５７元，派

中期息０﹒２元，按年減少２０％。

期內，收入為５５﹒５１億元，按年下跌３１﹒１６％；若撇除投資物業重估虧損，基礎淨

虧損為１１﹒３２億元，去年同期為盈利２２﹒３６億元。（ｙｗ）



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