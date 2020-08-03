【企業盈警】ＭＢＶ　ＩＮＴＬ料中期業績將盈轉虧錄得淨虧損

《經濟通通訊社３日專訊》ＭＢＶ ＩＮＴＬ（０１９５７）發盈警，預期截至今年６月底
止，中期業績將盈轉虧，錄得淨虧損，而去年同期公司錄得８２０萬令吉的淨溢利。
公司指，預期盈轉虧，主要由於期內銷售按年減少約５０％，而銷售減少主要因為馬來西亞
政府於３月份和新加坡政府於４月份開始，採取多項措施以控制新型冠狀病毒肺炎疫情，及集團
的暫停經營，導致營業日天數減少。除此之外，上市費用開支的增加也是造成淨虧損的因素。
（ｓｋ）
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