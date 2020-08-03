【企業盈警】延長石油（３４６）料中期虧損擴大至６２００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》延長石油國際（００３４６）預期，截至２０２０年６月３０日
止六個月虧損擴大至６２００萬元，去年同期虧損約４３００萬元，主要由於來自加拿大石油及
天然氣生產業務的虧損，加上新冠肺炎的爆發和擴散，導致全球需求放緩令原油價格下跌所致。
（ｊｏ）
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