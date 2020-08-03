中電中期轉虧為盈賺６０億元，派中期息０﹒６３元

《經濟通通訊社３日專訊》中電控股（００００２）公布，截至今年６月３０日止中期業績
轉虧為盈，股東應佔盈利為６０﹒１億元，去年同期計入ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ零售
業務商譽減值後則錄得虧損９﹒０７億元，每股盈利２﹒３８元，派第二期中期股息每股
０﹒６３元。
期內，收入按年跌１１﹒７％至３８７﹒０１億元，扣除所得稅前溢利升７４９﹒７％至
８０﹒８９億元。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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