中電：疫情對香港售電量影響不大，經營環境具挑戰暫難評估派息

《經濟通通訊社３日專訊》中電控股（００００２）集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄出

席中期業績網上發布會時表示，受疫情影響，整體香港經濟發展受拖累，集團在電力銷售方面亦

受到影響，雖然商舖用戶的售電量有所下降，但隨著在家工作的人數上升，住宅用戶的售電量則

大大提升，而且整體售電多受天氣因素影響，雖然上半年香港整體售電量按年下降１﹒２％，但

認為影響不大。

她指出，疫情沒有影響集團在香港的基建項目五年發展計劃，龍鼓灘發電廠燃氣渦輪機組已

於今年７月投入運作，而海上液化天然氣接收站已部署前期準備，今年進入建設期。她續指，集

團今年已對餐飲、酒店及零售等受影響行業推出兩次延遲繳付電費，未來亦會根據情況調整相關

支援計劃。

她表示，在電費方面，將於第四季按機制與政府檢示電費水平及相關的不同因素，如售電及

燃料價格等因素，而在燃料價格方面，隨著年內達致把天然氣佔發電燃料組合比例提升至約

５０％的目標，雖然天然氣價格較煤貴，但石油價格下降對天然氣價格產生一定的舒緩作用。

被問及有否將Ｅｎｅｒｇｙ Ａｕｓｔｒａｌｉａ上市的考慮，集團首席執行官藍凌志指出

，近期無任何計劃有結構性改變，暫未有分拆計劃，未來會繼續投資在澳洲，而在東南亞方面，

投資再生能源的焦點為越南的太陽能及風能等，他直言香港的發展機會較為有限。

對於明年的集團派息水平，他表示現時談及明年派息為言之尚早，雖然現時的環境非常具挑

戰性，但集團派息政策一向是平穩及漸增的。（ｂｎ）

