【匯控業績】匯控中期列帳稅前盈利按年跌６５％至４３億美元

《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）公布，截至今年６月底止，中期列帳基準稅

前盈利４３﹒１８億元（美元．下同），按年跌６５％，遜預期，每股基本盈利０﹒１元。

期內，經調整除稅前利潤５６﹒３５億元，按年跌５４﹒１％。平均普通股股東權益回報為

２﹒４％，按年跌８個百分點。



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