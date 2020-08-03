【匯控業績】匯控：中美關係惡化未有影響，料明年客戶活動將復甦

《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）

表示，上半年集團已裁減約４０００名員工。當中，美國業務表現強勁，第二季盈利為２０１７

年第四季以來最高。集團上半年已經在美國關閉８０間分行，縮減規劃為整體計劃的６０％，有

關計劃目前正按進度推行中。同時，計劃的進展需要視乎利率環境等因素。



＊未見中美關係惡化對聯匯制度有任何風險＊



中美緊張關係持續升溫，祈耀年在集團中期業績投資者網上會議中指，集團的亞洲業務仍然

表現強勁，存款亦有強勁增長，未見中美關係惡化在第二季，以至上半年對集團產生任何實際的

影響。

他指，中美貿易戰的確有潛在影響，或會造成供應鏈上的改變，這對所有金融機構都會產生

影響。不過，他指，未見兩國關係惡化對聯繫匯率制度有任何不確定性或風險，但個人或機構或

會對此感憂慮。他強調，集團上半年的業績表現主要受新冠肺炎疫情影響，而並非來自於地緣政

治因素。他預計，疫情將於未來６個月持續影響集團業務，加上環球經濟衰退、疫苗研發進展等

不確定性，尤其影響本港業務。

他又提到，集團期望盡快恢復派息，但由於對經濟前景的不確定性，將於公布全年業績時，

一併公布派息政策的最新訊息。



＊明年客戶消費等活動料恢復＊



財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）表示，在疫情影響下，環球利率偏低，

導致客戶存款轉向現金往來戶口，尤其是香港區的客戶，但情況屬預期之內。不過，他預期，明

年客戶消費等活動將會恢復。集團目前仍然預期今年風險加權資產將有中至高單位數的增長，但

不期望下半年集團及全球市場將恢復盈利能力。（ｓｋ）

