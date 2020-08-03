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即市新聞

03/08/2020 16:07

【匯控業績】匯控：中美關係惡化未有影響，料明年客戶活動將復甦

　　《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ　Ｑｕｉｎｎ）
表示，上半年集團已裁減約４０００名員工。當中，美國業務表現強勁，第二季盈利為２０１７
年第四季以來最高。集團上半年已經在美國關閉８０間分行，縮減規劃為整體計劃的６０％，有
關計劃目前正按進度推行中。同時，計劃的進展需要視乎利率環境等因素。

＊未見中美關係惡化對聯匯制度有任何風險＊

　　中美緊張關係持續升溫，祈耀年在集團中期業績投資者網上會議中指，集團的亞洲業務仍然
表現強勁，存款亦有強勁增長，未見中美關係惡化在第二季，以至上半年對集團產生任何實際的
影響。
　　他指，中美貿易戰的確有潛在影響，或會造成供應鏈上的改變，這對所有金融機構都會產生
影響。不過，他指，未見兩國關係惡化對聯繫匯率制度有任何不確定性或風險，但個人或機構或
會對此感憂慮。他強調，集團上半年的業績表現主要受新冠肺炎疫情影響，而並非來自於地緣政
治因素。他預計，疫情將於未來６個月持續影響集團業務，加上環球經濟衰退、疫苗研發進展等
不確定性，尤其影響本港業務。
　　他又提到，集團期望盡快恢復派息，但由於對經濟前景的不確定性，將於公布全年業績時，
一併公布派息政策的最新訊息。

＊明年客戶消費等活動料恢復＊

　　財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ　Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）表示，在疫情影響下，環球利率偏低，
導致客戶存款轉向現金往來戶口，尤其是香港區的客戶，但情況屬預期之內。不過，他預期，明
年客戶消費等活動將會恢復。集團目前仍然預期今年風險加權資產將有中至高單位數的增長，但
不期望下半年集團及全球市場將恢復盈利能力。（ｓｋ）

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