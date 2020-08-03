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03/08/2020 16:59

【企業盈警】海天地悅旅（１８３２）料中期純利按年減９４﹒５％

　　《經濟通通訊社３日專訊》海天地悅旅（０１８３２）預期，截至２０２０年６月３０日止
六個月，錄得純利約３０萬美元，按年減少約９４﹒５％，主要由於全球爆發新冠肺炎疫情加上
各國及地區實施多項措施，導致前往塞班及關島的遊客人數自２０２０年２月左右急劇下降；及
集團部分酒店及度假村、高檔旅遊零售專賣店及目的地服務自３月下旬左右起暫停營運直至另行
通知，導致收益大幅減少。（ｊｏ）

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