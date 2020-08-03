【企業盈警】海天地悅旅（１８３２）料中期純利按年減９４﹒５％

《經濟通通訊社３日專訊》海天地悅旅（０１８３２）預期，截至２０２０年６月３０日止
六個月，錄得純利約３０萬美元，按年減少約９４﹒５％，主要由於全球爆發新冠肺炎疫情加上
各國及地區實施多項措施，導致前往塞班及關島的遊客人數自２０２０年２月左右急劇下降；及
集團部分酒店及度假村、高檔旅遊零售專賣店及目的地服務自３月下旬左右起暫停營運直至另行
通知，導致收益大幅減少。（ｊｏ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事03/08/2020
《神州經脈》財新製造業PMI創九年半高 A場大漲交投急增
|財經熱話03/08/2020
【國內大循環】內需股非一面倒落鑊炒 廣汽睿見教育值得留意
|FOCUS03/08/2020
【FOCUS】欲禁未禁TikTok FB冀借侵侵刀?
|開市Good Morning03/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：匯控前景不佳宜避開
|香港政情31/07/2020
【立會選戰】港澳辦指推遲選舉不損市民自由 中聯辦稱符合憲法
|香港政情31/07/2020
【立會選戰】林鄭：押後立法會選舉一年 真空期由人大常委會決定
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰