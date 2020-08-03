【企業盈警】連達科技控股（８８９）料中期業績轉盈為虧

《經濟通通訊社３日專訊》連達科技控股（００８８９）預期，截至２０２０年６月３０日

止中期業績轉盈為虧，錄得虧損多於６００萬元，去年同期則錄得純利９００萬元。

轉盈為虧主要由於２０２０年初新冠狀病毒全球爆發所帶來的不利影響，對整體營運造成干

擾，其中包括短暫關閉國內廠房及減慢銷售活動，而導致銷售額有重大跌幅。（ｊｏ）

