《小傳日記》大象痛失三三關，魚缸轉勢甚艱難

《小傳日記》經歷完翻唔到身嘅七月，香江魚缸來到八月份第一個交易日仍然無運行。雖然

上星期五花旗魚缸造好，今朝神州公布財新７月份製造業ＰＭＩ好過市場預期，Ａ場走高，只不

過神州同花旗國關係繼續緊張，香江疫情又無好轉，魚缸完全跟唔上外圍，更見超過一個月低位

。

魚缸低開２８點，曾經都轉升５１點，見２４６４７點全日高，不過好快掉頭向下，低見２

４２５０點，創６月２９日以來新低。大象（００００５）中期成績表差過預期，魚缸午後窄幅

上落，最終收報２４４５８，跌１３７點或跌逾半巴仙，主板成交１３０４﹒５７億銀，增逾９

巴仙。國貨佬一度失守萬關，收市跌少咗報１００３３，下跌６點。恆生科技指數晏晝高見７３

１１點創推出後新高，收市報７２９２點，升１３７點或近２巴仙。

Ａ場表現醒神，上證綜合指數報３３６７，上升５７點或升近２巴仙；深證成份指數報１３

９６４，升３２６點或升逾２巴仙。升市喚醒交投，兩市全日成交１３３３９﹒６億銀人仔，較

上周五（７月３１日）增加一成六。

重磅藍戰士方面，全球次季手遊收入按年急增兩成七，旗下《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》奪

冠嘅ＱＱ（００７００）彈近１巴仙，報５３９銀；ＡＩＡ（０１２９９）軟腳跌１巴仙，報６

９﹒３５銀；神州移動 （００９４１）跳起近２巴仙，報５３﹒９銀；生發發（００３８８）

升一蚊，報３７１﹒２銀；建行（００９３９）淡定無升跌，報５﹒６８銀。



＊三三關已穿股民心更酸，供應冇９萬磚頭幾時彈＊



大象（００００５）同小象（０００１１）今日公布嘅中期績慘過弟弟，股價齊齊破底。大

象中期列帳基準稅前盈利按年插６５巴仙差過預期，第二季淨利息收益率係１﹒３３巴仙，按年

無咗成２１個基點。大象話會加速實施轉型計劃，執行額外嘅成本控制喎，不過就無講到點避免

做中美之間嘅夾心果ｊａｍ囉。大象今日個價最低見３２﹒９５銀，正式穿咗１１年幾前收市競

價位，不過經過多年嚟除息等因素調整，唔可以直接比較，只係對股民嚟講，「３３銀」呢個價

，有著不可磨滅嘅慘痛記憶。大象最終收報３３﹒４銀跪低逾４巴仙，做咗今日表現最差藍籌；

全日成交高達３１﹒６１億銀，比５日平均多逾７４巴仙，反映沽壓沉重。

至於小象純利按年無咗三成三，預期淨息差會進一步受壓，要削派息。高盛話佢上半年每股

基本盈利減少３４％至４﹒６４銀，比估計已經高咗一成，主要因為信貸成本比預期低，每股派

息都好過預期，睇佢一年上到１６０元；小象撻低近３巴仙，報１１８﹒４銀。

中原預期，疫症拖累新盤銷售進度，未來新屋供應開始下調，今年下半年新盤總供應有機會

跌穿９萬伙水平，磚頭佬走低。恆地（０００１２）跌逾１巴仙，報２８﹒６５銀；長實（０１

１１３）同新地（０００１６）跌近１巴仙，報４２﹒７５銀同９４﹒４銀；恆隆（００１０１

）跌近３巴仙，報１８﹒５銀。九置（０１９９７）中期盈轉虧損近４５億銀，高盛話佢成績符

合預期，但估計集團上半年幫租客減嘅１０億租金會喺未來時間進一步入帳，降咗少少目標價，

九置盤中低見２７銀破底，收跌兩格，報２７﹒３銀。



＊博彩數據跌賭仔價又蝕，佣金收入增內券向上伸＊



馬交博彩監察協調局公布，７月博彩收入僅１３﹒４４億澳門銀按年下挫近９５巴仙，按月

則上升近８８巴仙。濠賭佬自然無運行。銀河娛樂（０００２７）軟近１巴仙，報５２﹒４５銀

；金沙（０１９２８）走低１巴仙，報２９﹒７銀；永利澳門（０１１２８）跌唔夠１巴仙，報

１３﹒５２銀；澳博控股（００８８０）跳起近１巴仙，報８﹒８銀；新濠國際（００２００）

滑２格，報１４﹒５８銀。

據神州統計，上月券商共攬入佣金２１０﹒５１億銀人仔，環比大增逾１０８巴仙；日均佣

金收入９﹒１５億元，環比增長逾８１巴仙。神州券商佬逆市醒神！中金公司（０３９０８）彈

起逾３巴仙，報１８﹒９２銀；廣發証券（０１７７６）抽近３巴仙，報９﹒５３銀；海通證券

（０６８３７）揚近３巴仙，報７﹒３８銀；中國銀河（０６８８１）走高近２巴仙，報４﹒７

２銀；中信証券（０６０３０）微升逾１巴仙，報１８﹒３銀。



＊豬仔供應少肉佬升勢囂，水泥價調高泥佬飛得好＊



受近期神州雨災影響同擔心再爆發非洲豬瘟，豬仔供應預計會較為緊張，所以嚟緊豬價Ｋｅ

ｐｐ住貴，刺激豬肉佬有追捧！其中是中糧肉食（０１６１０）起飛近５巴仙，報４﹒０４銀，

仲升破咗上市高位。而雨潤食品（０１０６８）都有升勁，飛高逾３巴仙，報０﹒６６銀；而作

為藍籌股嘅豬肉佬萬洲國際（００２８８）更領跑藍籌股，表現叻醒！今日收市跳高逾２巴仙，

報７﹒０３銀。

而７月底喺河南、貴州等地嘅水泥廠上調咗水泥價格，由每噸２０銀升到３０銀人仔，帶起

水泥佬齊齊飛高。西部水泥（０２２３３）彈上逾６巴仙，報１﹒７５銀。其中中建材（０３３

２３）被招商證券將提高評級同目標價，表現都好理想，股價飛高逾５巴仙，報１２﹒６４銀。

其他水泥佬都叻勁，亞洲水泥（００７４３）微彈近３巴仙，報９銀；海螺水泥（００９１４）

鏟高逾４巴仙，報６１﹒０５銀；華潤水泥（０１３１３）跳高近１巴仙，報１０﹒７銀，不過

山水水泥（００６９１）就慘跌低近１巴仙，報２﹒１６銀。請請！



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