《保障全方位－左偉豪》彈性保費安排，讓財務規劃更靈活

《保障全方位》人生每個階段都有不同目標及計劃，即使已預留儲備實踐大計，但往往有很

多時候，我們的財務預算會因外在經濟環境而受影響。近年，市場上出現一些嶄新的儲蓄保險計

劃，不但提供財富增值機會，同時在保費安排方面有較高靈活度，讓我們財務規劃更具彈性。

未來經濟環境多變，人生充滿變數，我們對理財目標的優先次序也可能隨時間而有所改變。

這些嶄新計劃容許投保人能夠申請行使彈性保費選項停繳日後保費，以減輕保費負擔，或將資金

用於更有急切需要的地方，而已繳交之保費亦會在保單內繼續滾存，累積價值。

這些計劃亦提供具吸引力的內部回報率為財富增值，例如計劃的總現金價值在供款期完結後

，平均每１０年可以翻一倍，而總內部回報率由第１００個保單周年日起，每個保單年度完結時

更可超過７％。同時，這些計劃可以容許投保人在第２５個保單周年日起，在毋須進行退保的情

況下，鎖定保額增值紅利和終期紅利的最新現金價值。

保單持有人可以由第２５個保單周年日開始，將已獲得之紅利轉移至紅利鎖定戶口，令紅利

由非保證變為保證，減少紅利受經濟波動的影響而導致保單價值減少，但同時能夠在鎖定戶口內

繼續賺取利息。一旦投保人急需資金，亦能夠即時從紅利鎖定戶口提取紅利，靈活運用以應付不

同人生階段的財務需求。

市場上的儲蓄保險產品各具特色，我們在選擇前記得留意產品條款及特點，從中挑選出合適

的計劃，為自己及家人帶來充裕保障，並爭取財富增值的潛在機會。

：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

