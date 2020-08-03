匯控績後挫逾４％一度穿３３元，科指跑輸大市

《經濟通通訊社３日專訊》中美關係持續緊張，不過美國大型科技公司的業績理想，帶動上

周五納指持續強勢，美股上周五上揚，港股在８月第一個交易日走勢明顯轉弱。恆指低開２８點

，今早公布的財新７月份中國製造業ＰＭＩ報５２﹒８，好過市場預期，Ａ股走高，港股曾轉升

５１點，見２４６４７點半日高，於５０天線（約２４６８１點）下方受阻回落，倒跌最多３４

４點，見２４２５０點，創６月２９日以來新低。

匯控（００００５）、恆生銀行（０００１１）等績後跌幅擴大，大市午後反覆偏軟，跌幅

再度擴大，恆指最終收報２４４５８，下跌１３７點或下跌０﹒５６％，主板成交１３０４﹒５

７億元增加９﹒４９％。國企指數報１００３３，下跌６點或下跌０﹒０７％。

Ａ股造好，上證綜合指數報３３６７，上升５７點或上升１﹒７５％；深證成份指數報１３

９６４，上升３２６點或上升２﹒４０％。升市喚醒交投，兩市全日成交１３３３９﹒６億元人

民幣，較上周五（７月３１日）增加１６﹒４％。

重磅藍籌股個別發展，港交所（００３８８）推出新一批８款ＭＳＣＩ期貨合約，加上有媒

體報道，中國包裝飲用水及飲料龍頭農夫山泉計劃本月中旬尋求通過港交所 聆訊，初步預計９

月正式在港交所主板掛牌上市，集資規模１０億美元。港交所微升０﹒２７％，報３７１﹒２元

；友邦保險（０１２９９）下跌１％，報６９﹒３５元；中移動（００９４１）升１﹒５１％，

報５３﹒９元；建行（００９３９）無升跌，報５﹒６８元。





＊恆生科指再創新高騰訊逆市揚，匯控曾穿海嘯價３３元＊



大市今日表現反覆向下，不過恆生科技指數午後高見７３１１點創推出後新高，收市報７２

９２點，升１３７點或１﹒９％。貓眼娛樂（０１８９６）飆９﹒１２％，報１４﹒１２元，為

表現最好科指成分股；比亞迪電子（００２８５）升８﹒４７％，報２９﹒４５元；成立合資企

業發展集成電路的中芯國際（００９８１）彈升４﹒８６％，報３１﹒３元。騰訊（００７００

）升０﹒９４％，報５３９元；旗下《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》成為全球收入最高手遊。美團

點評（０３６９０）上升４﹒５３％，報２００﹒６元；小米集團（０１８１０）上升１﹒３５

％，報１５﹒０２元。

匯控（００００５）中午公布中期列賬基準稅前盈利４３﹒１８億美元，按年跌６５％，遜

預期，集團又預期２０２０年的預期信貸損失準備可能介乎８０億至１３０億美元。股價午後應

聲向下，一度跌穿海嘯價３３元，收挫４﹒４３％，報３３﹒４元。恆生銀行（０００１１）公

布截至６月底止，中期股東應佔溢利９１﹒４３億元，按年減少３３﹒０５％；恆生銀行跌２﹒

８７％，報１１８﹒４元。其他銀行股隨市向下，東亞銀行（０００２３）跌２﹒０４％，報１

７﹒２８元；中銀香港（０２３８８下跌２﹒０８％，報２１﹒１５元；渣打集團（０２８８８

）下跌６﹒２９％，報３８元。



＊軍工股受捧中船曾飆一成二，濠賭股跑輸大市＊



國家主席習近平在中央政治局第二十二次集體學習時表示，要同國家發展佈局相協調，貫徹

新時代軍事戰略方針，貫徹中國軍現代化發展戰略，擬制好軍建設「十四五」規劃，形成科學的

路線圖、施工圖。他在集體學習上強調，「強國必須強軍」，「軍工股」落鑊。中船防務Ｈ（０

０３１７）飆６﹒８４％，報１１﹒２４元；中國航空科技工業（０２３５７）飆９﹒２３％，

報０﹒１４２元；中航科工（０２３５７）急漲１２﹒３６％，報５﹒１８元。

澳門博彩監察協調局公布，７月博彩收入僅１３﹒４４億澳門元，按年下挫９４﹒５％。連

續４個月續挫逾９成。首７個月博彩收入按年挫７９﹒８％至３５０﹒６億元。濠賭股受壓，金

沙（０１９２８）跌跌１％，報２９﹒７元；銀娛（０００２７）跌０﹒６６％，報５２﹒４５

元；永利（０１１２８）軟０﹒４４％，報１３﹒５２元；澳博（００８８０）升０﹒８％，報

８﹒８元；美高梅（０２２８２）跌０﹒９３％，報９﹒５６元。



＊水泥豬肉股逆市受追捧，中糧肉食創上市新高＊



中國水泥網行情顯示，７月３０日長三角沿江地區熟料價格通知上調２０元人民幣╱噸。水

泥板塊逆市上升，中建材（０３３２３）曾創逾七年高，收升５﹒１６％，報１２﹒６４元；海

螺水泥（００９１４）升４﹒２７％，報６１﹒０５元；西部水泥（０２２３３）升６﹒０６％

，報１﹒７５元；亞洲水泥（００７４３）上升２﹒６２％，報９元。

內地豬肉價格向上，內地養豬網報價，生豬（外三元）每公斤報３７﹒７６元和３７﹒１８

元人民幣，按周升１﹒８％及２﹒１％。相關豬肉股逆市上升，中糧肉食（０１６１０）創新高

，漲４﹒９４％，報４﹒０４元；萬洲（００２８８）升２﹒０３％，報７﹒０３元；雨潤（０

１０６８）升３﹒１３％，報０﹒６６元。（ｃａ）

