《每周華語－黃溢華》英倫空戰、美蘇會師、坦克火箭、再戰火星

《每周華語》「北斗」乃由顆星組成，位於地球北半球的大部分地區，這「北斗」每晚都可

觀之。《詩經》指「北斗」為「舀洒」的工具。又於古希臘神話中，「北斗」視一頭大熊也；北

斗七星（Ｂｉｇ Ｄｉｐｐｅｒ）乃大熊星座、位置靠近北極，善用之，可找到北極星的位置：

領航必須者也。上周見中國全面啟動「北斗」系統，步入另一新的地緣優勢了。



１９３９╱１９４０年，大英帝國與納粹德國展開史上空前規模最大空戰，德空軍對倫敦及

英國大小軍用機場不斷空襲，且晚上對倫敦出動很多次大型空襲，希的望英國人失去信心，不用

登陸戰而取勝。丘吉爾明白晚上空襲倫敦，人命損失慘重！但納粹空軍亦有兵力所限，不打軍用

機場，反對英空軍有利，保存實力。英「噴火」戰機性能好，機師出色為國而苦戰。多月對敵，

英國及時有「雷達」的配合，使英空軍有更大優勢的空間升空迎敵。最終，英倫空戰由英空軍取

勝，但英國亦付出巨大：金錢、人命及戰機機師損失甚大。今年英倫空戰８０年！德國及日本仍

是戰敗國。德國乃歐洲經濟龍頭，而科研╱科技仍執牛耳。二戰之後，德英法及荷比等國以經濟

為本，戰後重建。可惜歐盟╱歐元今天仍面對很大的挑戰，２００８╱２０１２年，歐元差一點

兒便解體。英國即將脫離歐盟，或許可「走上」瑞士之路，但考驗仍大。今年面對疫情，考驗更

大。德法英戰後有很多軍事商業的科研合作，北約方面仍由美國領軍，英倫空戰，英國打贏，但

二戰之後，英國空戰及海戰損失極大！英國１９４６╱１９６０年失去不少海外的收益，英法被

美國取去中東的話語權。主要商品均以美元結算，英國與歐洲大陸關係依然重要。



東西德１９８９年「合二為一」，東歐╱中歐７０年之後，又再加入西歐╱北約之陣營。今

天，二戰前後的「歷史長波」仍左右全球的地緣形勢。事實上，美蘇１９４５年於「易北河」會

師：戰勝希特拉，但姓「資」╱姓「社」仍爭持不下，且二戰之後蘇聯三、四萬坦克大軍可直入

西歐，斯太林用兵機會存在，使「易北河」之後，美蘇終步入了冷戰；而日本「吃」了兩隻原子

彈，斯太林亦不敢直入西歐。核武火箭、深海太空、衛星激光便成為美蘇爭雄的焦點。１９４３

年中前後蘇德於「Ｋｕｒｓｋ」幾十坦克，幾千萬兵對陣，史上最大的坦克會戰爆發。二戰軍事

科技「大躍進」：火箭空襲英國，德國人利用科技，使二戰以科技發展，而美蘇英等國，甚而日

本的潛艦、魚雷及巨大航母╱主力艦，均使二戰與一戰有很大的「差異」。又英國組合千人以上

的數學團隊，利用數學╱電腦去破解德國的潛艦「密碼」。



今年７月，多國飛往火星作科研計劃。自１９４０╱１９４５年德國真正成功有火箭，二戰

後引入了美蘇，又冷戰中成為太空爭雄的基礎。１９６０╱１０７０年代美蘇飛往火星多次。其

他的行星也甚多：有成功也見失敗。今天，中美俄日等國仍有重要的科研「合作」：例如「聚變

」自蘇聯科學家提出至今，「聚變」仍未真正成功。「裂變」核能「好、好、好」！但一有「亂

子」，即會有巨大的輻射危機。「聚變」不會有此嚇人的危機。爭取登月，可更容易於月球拿取

「聚變」的啟動材料。登月也成為極為重要的戰略探險了。



那麼飛往火星甚而其他星系，花費大，但亦代表一國科研的水平。和平利用太空，南北極甚

而地球之大地，海洋、空氣等巨大資源乃必須，否則人類只是在自取滅亡罷了。大地也好，大海

也好，食物也好，有其限制，我們無止境的利用等，最終會面對失去足夠的資源：例如魚穫便是

。近幾十年，森林日見減少，全球氣溫上升不停，永凍土也失去，冰川亦可能不再存在：不用千

年、萬年之後，地球真有可能成為另一「火星」不足為奇。全球人口太多太多，中印兩國合有

２５╱２６億人口之強！全球人口老化加快，而科技╱科研可「正」面，亦可「負」面地影響人

類，例如各國等的前景、國運！



地緣者，「由裏至外，由外至內」的多方向「互動」。其中善用資源，科研、調控人口政策

甚而社福政策等極為重要。以中印兩國為例，人口極多也，人民溫飽之持續性必須確保。溫飽極

為重要，但持續維持十多億人口的生計╱溫飽非一件易事：自身穩定，才可以平衡「地緣」之地

位，此為本源。且天災日多，全球不斷發生，使「再戰火星」之餘，「再戰地球」可能更為迫切

！冰川消失乎？！一旦冰川消失，各大江河便失本源！各民族如何之？！



中國往火星探險，全面啟動「北斗」系統，當然是大好消息。今天「地緣」乃極多「多面體

」的較勁。歷史長波主導「主軸」之發展，例如美元仍是「地球村」的主流貨幣，相信在可見的

將來，美元仍主導全球的資產市場。近月美元跌，金銀外幣「一升再升」：１９８５╱

１９８８年美匯大跌，央行入市干預。今天美元「跌」，又有不同因由╱背景。美元自１９４５

╱１９４６年便成為「主軸」貨幣，不是「打」的結果，而是當年各國都「欠」美國。今天美國

可「任印」還「財赤」╱國債：因為有此優勢，美國之「地緣」仍無人可挑戰。



《市場人士 黃溢華》

