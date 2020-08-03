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03/08/2020 09:12

《地產人眼－黃漢成》疫情轉趨嚴峻，扶助需加力度

　　《地產人眼》政府近日已陸續向各大機構僱主發放「補就業計劃」薪金津貼，對於一些正處
於水深火熱的行業，的確能起保命作用，奈何經濟百業未及復甦，第三波新冠疫情又再來襲，且
比第一、二波更加猛烈，短短大半個月，香港累計確診個案已突破３０００宗，更連續多日出現
單日過百宗的確診記錄，死亡人數亦不斷增加，政府急忙實施新一輪的限聚令，且比之前更緊更
嚴，本已奄奄一息的零售及飲食業，恐怕又要再經歷另一難關。
　
　　自去年經歷中美貿戰及反修例社會事件，疊加今年初爆發的新冠疫情，香港經濟境況可說是
低處未算低，零售數據連跌１７個月，多個知名品牌或是結業，或是撤出香港，最新失業率飆升
至６﹒２％，創１５年新高，若疫情持續爆發，百業只會更加艱難，日前香港零售管理協會向全
港商舖業主發公開信，懇請商舖業主暫時取消底租，並且不要向無法繳付租金的商戶採取法律行
動，筆者亦衷心希望工商舖的業主們能提供更多的寬限及租金減免，只因租戶若撐不下去而棄租
，在此困境下，恐難再覓新租客，物業丟空，到頭來損失的還是業主，若能在此關鍵時刻助租戶
度過難關，避免讓更多人失業，對業主、租戶、甚至是社會大眾，都有莫大的好處。
　
　　在政府扶助方面，亦應對受疫情影響最為嚴重的行業，如旅遊、飲食及零售業等，大大加強
援助力度，至於因疫情而失業的人士，亦應進一步放寬他們申請綜援的資格，讓他們維持基本的
生活，唯有善用公帑、精準扶助，方能助社會大眾度過這世紀難關，至於全民劃一派錢，其實對
有需要的人幫助極微，還是把好鋼用在刀刃之上，才能真正紓解民困。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》
　
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