《鍾之日記》大象失色，魚缸失守

《鍾之日記》８月３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美關係持續緊張，不過美國大型科技公司的業績理想，帶動上周五納指持續強勢，港股在

８月第一個交易日走勢明顯轉弱。恆指低開２８點，今早公布的財新７月中國製造業ＰＭＩ報

５２﹒８％，好過市場預期，Ａ股走高，港股曾轉升５１點，見２４６４７點半日高，於５０天

線（約２４６８１點）下方受阻回落，曾倒跌最多３４４點，見２４２５０點，創６月２９日以

來新低。

大市午後表現反覆偏軟，尾市跌幅再度擴大，恆指最終收報２４４５８，下跌１３７點或０

﹒５６％，主板成交１３０４﹒５７億元。

重磅藍籌股個別發展，港交所（００３８８）推出新一批８款ＭＳＣＩ期貨合約，加上有傳

農夫山泉計劃本月中旬尋求來港上市，港交所股價微升０﹒３％，報３７１﹒２元。



＊數據走強加政策鬆綁，Ａ場追升成交再漲＊



隨著國內疫情基本結束，經濟持續恢復。今日公布的７月財新中國製造業採購經理人指數（

ＰＭＩ）錄得５２﹒８％，較６月提高１﹒６個百分點，為２０１１年２月以來的九年半最高。

不過，海外疫情繼續拖累出口，７月新出口訂單指數繼續處於收縮區間，但降幅為六個月以來最

低。

官方及民間製造業數據趨強，加上人行決定延長資管新規過渡期至２０２１年底，滬深股市

今早走高，午後愈升愈急，滬綜指全日大升１﹒７５％，報３３６７﹒９７點，為近兩周以來新

高，深成指更漲２﹒４％，報１３９６４﹒５６點。科技股大爆發，創業板指升２﹒６３％，科

創５０指數狂飆７﹒２６％。

升市喚醒交投，兩市全日成交１３３３９﹒６億元人民幣，較上周五增加１６﹒４％，惟外

資態度平平，全日通過陸股通淨流出１﹒９５億人民幣。



＊績差大摩籲減持，匯控失守海嘯價＊



近期屢捲入國際政治風波的匯豐控股（００００５），公布截至今年６月底止中期業績。單

計第二季，集團列帳基準除稅前盈利１０﹒８９億元美元，按年大跌８２％，按季跌６６％。經

調整除稅前盈利２５﹒９３億元美元，按年跌５７％。列帳基準預期信貸損失３８﹒３２億元美

元，按年大增５﹒９倍。

大摩發報告認為，匯控第二季經調整除稅前盈利較市場預期低１２％，主要由於預期信貸撥

備增加，期內列帳基準預期信貸損失逾３８億美元，按年大增５﹒９倍，而今年全年信貸撥備指

引由７０億美元至１１０億美元，上調至８０億美元至１３０億美元。該行予匯控目標價４２港

元，評級「減持」。

匯控今年被重重困局纏身，表態支持國安法迫夾在中西陣營之間、華為事件更被內地官媒連

翻批擊、環球低息環境令淨息差盈利能力受壓等。加上集團的半年報遠遜市場預期，匯控今日遭

拋，其股價更在午後跌穿２００９年３３元的「海嘯價」，低見３２﹒９５元；收挫４﹒４％，

報３３﹒４元，領跌魚缸。

恆生銀行（０００１１）亦宣布，上半年純利減少３３％至９１﹒４３億元，每股基本盈利

減少３４％至４﹒６４元。第二次中期股息為每股０﹒８元，２０２０年上半年每股派息合共為

１﹒９元，較去年同期２﹒８元減少０﹒９元或 ３２﹒１４％。

恆生雖然業績同樣麻麻，不過勝在有息派，收市僅跌２﹒８％，報１１８﹒４元。



＊ＴｉｋＴｏｋ賣不賣？張一鳴騎虎難下＊



字節跳動旗下抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ，是繼華為之後的另一個中美爭端磨心，微軟周日（

２日）晚發表聲明指，正與字節跳動洽談收購ＴｉｋＴｏｋ的美國、加拿大、澳洲、新西蘭四國

業務，最終結果將交予美國外國投資委員會審查，此前傳出美國總統特朗普已同意給予字節跳動

４５日的出售時間。

不過，據英國《太陽報》引述英國當局批准的協議報道指，字節跳動總部將由北京遷至倫敦

，此舉可能和ＴｉｋＴｏｋ的出售方向相悖。

字節跳動創始人張一鳴向公司全員發出公開信，回應有關問題，張一鳴稱字節跳動還沒有完

全決定最後的解決方案，但下一步會考慮用戶、團隊、公司三個因素，並對ＴｉｋＴｏｋ的未來

充滿信心。

值得留意的是，字節跳動此前批評外國互聯網公司阻撓ＴｉｋＴｏｋ發言，在周日發布的聲

明直接將矛頭指向Ｆａｃｅｂｏｏｋ，稱對方抄襲和抹黑ＴｉｋＴｏｋ。Ｆａｃｅｂｏｏｋ創辦

人朱克伯格在日前美國國會聽證會上表示，公司為美國價值觀而奮鬥，捍衛言論自由、民主及開

放市場。

字節跳動在Ａ場的概念股開盤活躍跳漲，美盛文化（深：００２６９９）、宣亞國際

（深：３００６１２）、省廣集團（深：００２４００）漲停，佳雲科技（深：３００２４２）

急升６﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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