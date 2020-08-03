  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2020 09:24

【新冠肺炎】全國昨新增４３宗確診，新彊２８宗、遼寧８宗本土

　　《經濟通通訊社３日專訊》內地爆發新一波新冠肺炎疫情，但目前已漸見緩和。國家衛健委
公布，８月２日，全國新增確診４３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例佔３６宗，其２８
宗來自新疆，為７月２５日以來最低，８宗在遼寧；７宗為境外輸入，分別在江蘇３宗，山東２
宗，遼寧及廣東各１宗。昨日全國無新增死亡個案，新增３宗疑似病例；新增治癒出院１０宗。
　　截至８月２日，全國累計確診病例最新數字為８４４２８宗。累計死亡人數維持４６３４人
；現有確診病例７８１宗，其中重症病例３５宗；現有疑似病例４宗；累計治癒出院病例７９０
１３宗。
　　境外輸入累計確診病例２０９２宗，累計治癒出院病例１９９７宗。現有確診病例９５宗，
４宗疑似病例。
　　全國昨新增無症狀感染者１１人，其中８宗為本地個案。當日有６名感染者轉為確診；解除
隔離５人。目前尚在醫學觀察２５７名無症狀感染者，其中境外輸入佔１０２人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例４０３１宗。其中，香港再增至３５１１宗（１９５９人
出院，死亡人數增至３５人）；澳門４６宗，全數患者均已出院；台灣４７４宗（４４１人出院
，７人死）。（ａｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情31/07/2020
【立會選戰】港澳辦指推遲選舉不損市民自由　中聯辦稱符合憲法
香港政情31/07/2020
【立會選戰】林鄭：押後立法會選舉一年　真空期由人大常委會決定
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月港股輕微翻身　8月仍受疫情政治因素影響
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】8月「AMX」染藍機會大　科技股繼續熱炒
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月微升　8月竟是過去十年平均最差月份！
中國故事31/07/2020
《神州經脈》官方製造業PMI四月高　滬指奪回三千三月升逾一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金