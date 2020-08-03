【新冠肺炎】全國昨新增４３宗確診，新彊２８宗、遼寧８宗本土

《經濟通通訊社３日專訊》內地爆發新一波新冠肺炎疫情，但目前已漸見緩和。國家衛健委

公布，８月２日，全國新增確診４３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例佔３６宗，其２８

宗來自新疆，為７月２５日以來最低，８宗在遼寧；７宗為境外輸入，分別在江蘇３宗，山東２

宗，遼寧及廣東各１宗。昨日全國無新增死亡個案，新增３宗疑似病例；新增治癒出院１０宗。

截至８月２日，全國累計確診病例最新數字為８４４２８宗。累計死亡人數維持４６３４人

；現有確診病例７８１宗，其中重症病例３５宗；現有疑似病例４宗；累計治癒出院病例７９０

１３宗。

境外輸入累計確診病例２０９２宗，累計治癒出院病例１９９７宗。現有確診病例９５宗，

４宗疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者１１人，其中８宗為本地個案。當日有６名感染者轉為確診；解除

隔離５人。目前尚在醫學觀察２５７名無症狀感染者，其中境外輸入佔１０２人。

累計收到港澳台地區通報確診病例４０３１宗。其中，香港再增至３５１１宗（１９５９人

出院，死亡人數增至３５人）；澳門４６宗，全數患者均已出院；台灣４７４宗（４４１人出院

，７人死）。（ａｃ）

