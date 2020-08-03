【政策解讀】交銀國際：擴內需成首要任務，「雙循環」是長期戰略

《經濟通通訊社３日專訊》在最近的一次高層會議上，中國提出了一個新的口號，即在刺激

國內需求的同時，繼續吸引外國投資，穩定國際貿易。同時，在保持貨幣政策靈活性的同時，財

政政策保持對實體經濟的支持。政策強調逆周期性和前瞻性。這次會議的總體基調對於市場並非

收緊，但也再次強調了遏制房地產投機。



＊美國個人儲蓄率升近四十年高，美國市場估值或已見頂＊



交銀國際研究部主管洪灝對此作出研究報告分析，從長期歷史性變化的角度去理解這個「雙

循環」的新策略。自２００８年以來，美國儲蓄率開始上升，其經常賬戶赤字開始大幅改善。最

近由ＣＯＶＩＤ－１９引起的美國經濟衰退將美國的個人儲蓄率提高到近１３％，這是自

１９８０年代初以來的最高水平。以市值ＧＤＰ的比率來計算的美國市場估值和美國個人儲蓄率

高度負相關。如果這一歷史關係繼續成立的話，同時如果美國個人儲蓄率已經見底回升，那麼美

國市場的估值也很可能已經見頂。

在這樣的背景下，中國提出的「雙循環」的新策略既是當務之急又是形勢決定的。市場共識

的解讀似乎認為這是一個新的策略。在全球需求受到新冠肺炎影響、中國出口增加值對於ＧＤＰ

增長的貢獻下降的情況下，擴大內需應成為首要任務。在過去的幾年里，中國一直在致力於製造

業和產業升級，並將其經濟轉向以消費為主導的結構。這次高層會議很可能是第一次闡明了在一

個新的世界格局里一項長期的國家戰略。鑑於字節跳動ＴｉｋＴｏｋ所遇到的困境等最近的事態

發展，中國也沒有必要再保持沉默。



＊美國續放縱其貨幣政策，美元或持續長期弱勢＊



這種長期變化也在影響美元的走勢。關於美元可能失去儲備貨幣地位的討論再度浮出水面。

但最近，美元的非商業淨多頭倉位已迅速降至一個較低水平。這個水平歷史上往往預示著美元弱

勢短期內將獲得一些技術面上的支持。即便如此，也不應將或有的、短期的、暫時的技術支持錯

以為是美元長期跌勢的逆轉。隨著美國繼續放縱其貨幣政策，美元的長期弱勢很可能會持續下去

。

報告注意到，交易員正在快速地減少他們的非商業黃金淨多頭頭寸。從歷史上看，這些淨多

頭頭寸的變化與短期內黃金的表現高度相關。美元疲軟的技術喘息也很可能會在短期內抑制黃金

上升勢頭。也就是說，當美元恢復長期跌勢時，金價在短期的盤整之後，長期繼續創出新高。（

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