【中概焦點】嗶哩嗶哩奪英雄聯盟賽事３年直播權，獨家普通話評述

《經濟通通訊社３日專訊》嗶哩嗶哩公告，已和騰訊（００７００）旗下拳頭公司達成夥伴
關係，嗶哩嗶哩獲得英雄聯盟全球電競活動（普通話）的３年獨家現場直播授權，直播權涵蓋英
雄聯盟全球總決賽、季中邀請賽、中國全明星賽，授權期限從２０２０年到２０２３年季中邀請
賽為止。（ｅｙ）
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