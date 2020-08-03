【聚焦人幣】中國暫免人民幣兌韓元、泰銖等十二個貨幣對手續費

《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心公布，為積極配合國家「一帶一路」發展戰略
，落實金融支持實體經濟發展、降低企業匯兌成本，促進銀行間人民幣外匯直接交易市場發展，
經批准，自２０２０年８月１日起，暫免人民幣對新加坡元、盧布、林吉特、新西蘭元、南非蘭
特、沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、波蘭茲羅提、匈牙利福林、土耳其里拉、韓元和泰銖十二個直
接交易貨幣對競價和詢價交易手續費，暫免期三年。（ｗｌ）
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