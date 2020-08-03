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即市新聞

03/08/2020 09:25

《股林淘金－林家亨》蘋果股價獨力撐起大市

　　《股林淘金》美國上周公布的６月份個人開支上升５﹒２％，個人收入下降１﹒１％，差於
市場預期。美國擁有１９４年歷史最老牌的百貨公司Ｌｏｒｄ　＆　Ｔａｙｌｏｒ宣布破產，惠
譽亦將美國國債評級下調至負面，美股上周五（３１日）開市後迅速下跌，但中午見底止跌，之
後蘋果電腦及亞馬遜股價帶領大市回升，道指最後收市報升１１４點，納指上升１５７點，其中
蘋果股價上升１０﹒４％。
　　上周五美國之港股ＡＤＲ錄得下跌１２１點，但估計今早港股表現穩定，未必會出現過百點
的跌幅，估計重磅股份騰訊（００７００）及港交所（００３８８）等仍然會支撐大市。技術走
勢上恆指今日在２４３５０－２４４５０點附近應有良好支持，不妨可在此區域附近吼低吸納
，未來在Ａ股重振上升潮下，港股應該會跟隨上升，港版納指表現更會跑贏大市。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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