《股林淘金－林家亨》蘋果股價獨力撐起大市

《股林淘金》美國上周公布的６月份個人開支上升５﹒２％，個人收入下降１﹒１％，差於

市場預期。美國擁有１９４年歷史最老牌的百貨公司Ｌｏｒｄ ＆ Ｔａｙｌｏｒ宣布破產，惠

譽亦將美國國債評級下調至負面，美股上周五（３１日）開市後迅速下跌，但中午見底止跌，之

後蘋果電腦及亞馬遜股價帶領大市回升，道指最後收市報升１１４點，納指上升１５７點，其中

蘋果股價上升１０﹒４％。

上周五美國之港股ＡＤＲ錄得下跌１２１點，但估計今早港股表現穩定，未必會出現過百點

的跌幅，估計重磅股份騰訊（００７００）及港交所（００３８８）等仍然會支撐大市。技術走

勢上恆指今日在２４３５０－２４４５０點附近應有良好支持，不妨可在此區域附近吼低吸納

，未來在Ａ股重振上升潮下，港股應該會跟隨上升，港版納指表現更會跑贏大市。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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