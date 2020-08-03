【資管新規】過渡期延長可穩定經營，中小行升幅大，常熟行漲２％

《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行將資管新規過渡期延長至２０２１年底。機構認為，延

長過渡期，實際上是希望讓金融機構的相關業務做好銜接，這將有利於金融機構服務於經濟發展

的總體方向，並發揮協同作用，為支持實體經濟創造出更好的條件。中信證券認為，過渡期延長

有助穩定實體融資環境，穩定銀行業經營。過渡期延長背景下，社融兩項壓降節奏相對穩定，有

助銀行審慎篩選項目。

此外，人行行長易綱到人民銀行營業管理部調研並召開座談會。易綱要求，針對當前小微企

業融資方面仍然存在的問題，人民銀行各相關司局和營業管理部要認真研究，進一步提高貨幣信

貸政策執行的針對性和有效性。

滬深銀行股近全線升，中小銀行升幅領先，張家港行（深：００２８３９）全國首家由農信

社改制組建的農商行，江蘇省內異地布局最全的農商行之一。成都銀行（滬：６０１８３８）四

川省首家上市銀行，經營規模和綜合實力穩居中西部城市商業銀行首位。張家港行升１﹒６％、

成都銀行升１﹒３％。

其他中小銀行股同樣造好，寧波銀行（深：００２１４２）、常熟銀行

（滬：６０１１２８）漲逾２％，杭州銀行（滬：６００９２６）升１﹒７％，青農商行

（深：００２９５８）亦揚１﹒２％。（ａｃ）

