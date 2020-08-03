【大國博弈】字節跳動：遭ＦＢ抄襲抹黑，仍堅守全球化願景

《經濟通通訊社３日專訊》外電引述知情人士周日（２日）指，美國總統特朗普已同意給予

字節跳動４５日時間，將旗下抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ出售予微軟。消息又指，字節跳動與微軟

之間的談判將由美國海外投資委員會監督，華府有權阻止達成任何協議。

美國國務卿蓬佩奧周日亦指表示，特朗普將很快對那些直接向中國政府提供數據，威脅到美

國國家安全的軟件公司採取行動。



＊字節跳動：積極利用法律權利，維護合法權益＊



字節跳動周日發布聲明，稱公司始終致力於成為一家全球化公司，在這個過程中面臨著各種

複雜和難以想象的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手

Ｆａｃｅｂｏｏｋ的抄襲和抹黑。但仍然堅守全球化的願景，不斷加大包括中國在內的全球各地

市場的投入，為全球用戶創造價值。聲明並指，公司嚴格遵守當地法律，也會積極利用法律授予

我們的權利，維護公司的合法權益。

內地《環球時報》分析，字節跳動若同意剝離ＴｉｋＴｏｋ美國業務，意味著字節跳動想繼

續持有一點股份或者多賣一點價錢都變得十分困難，該報批評美國政府與高科技公司聯手對

ＴｉｋＴｏｋ進行圍獵和巧取豪奪。（ｅｙ）

