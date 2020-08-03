【聚焦人幣】高盛：中國對經濟前景更具信心，美大選前人幣難樂觀

《經濟通通訊社３日專訊》高盛外匯策略團隊最新研究報告指出，最近數周中國利率適度正

常化，可能反映中國政策層對經濟前景更具信心，但直至１１月美國總統大選前中美關係依然令

人擔憂，因此現階段對人民幣看法難以轉向樂觀。

報告提及，美國多方面試圖阻撓中資企業在美國集資，這可能導致美國投資者進一步的資金

外流，從而抵銷了國內經濟增長和利率上升帶來的正面作用。（ｗｌ）

