【海南自貿】海南離島免稅新政實施滿月，銷售額同比增逾２﹒３倍

《經濟通通訊社３日專訊》海南離島免稅新政７月１日起正式實施。海關總署披露的數據顯

示，７月１日至２７日，海關共監管海南自由貿易港離島免稅銷售金額２２﹒１９億元人民幣、

購物旅客２８﹒１萬人次，較去年同期分別增長２３４﹒１９％、４２﹒７１％；環比分別增長

４５﹒５１％、１２﹒６３％。（ｗｌ）

