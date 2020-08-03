【聚焦數據】中國７月財新製造業ＰＭＩ續彈至５２﹒８創九年半高

《經濟通通訊社３日專訊》隨著國內疫情基本結束，經濟持續恢復。今日公布的７月財新中

國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５２﹒８，較６月提高１﹒６個百分點，為２０１１年

２月以來的九年半最高，連續三個月處於擴張區間，亦顯著高於市場預期的５１﹒３。

這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的７月制造業ＰＭＩ錄得

５１﹒１，高於上月０﹒２個百分點。

製造業產出已連續五個月處於擴張區間，７月生產指數錄得２０１１年２月以來最高。新訂

單指數也錄得２０１１年２月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。海外疫情繼續拖累出口，７

月新出口訂單指數繼續處於收縮區間，但降幅為六個月以來最低。



＊就業指數連續第七個月收縮，原材料購進價格指數續擴張＊



新訂單增加導致企業積壓工作量小幅上升，積壓工作指數在擴張區間小幅上升。但製造業企

業對增加用工仍持謹慎態度，７月就業指數連續第七個月處於收縮區間，不過，降幅為今年以來

最低。

新訂單增加，也導致廠商繼續增加採購，原材料庫存指數連續兩個月處於擴張區間，錄得

２０１８年３月以來最高。產成品庫存指數則連續三個月處於收縮區間，但降幅輕微，與上月幾

乎持平。

在原材料價格上漲的帶動下，原材料購進價格指數連續兩個月處於擴張區間，並錄得

２０１８年１１月以來最高。在投入成本上升和市況改善的共同作用下，製造商繼續小幅上調產

品售價，出廠價格指數錄得２０１８年９月以來的新高，但部分廠商稱促銷活動和新訂單的競爭

壓力，繼續限制了整體定價力。



＊就業和外需疲弱仍需重視＊



製造業界對未來１２個月持樂觀態度，７月中國制造業樂觀度雖較上月小幅回落，但仍處於

較高水平。企業普遍看好增長前景，原因是預期經濟將從疫情中繼續恢復，市場需求將進一步增

強。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，７月局部疫情反彈不改國內整體向好的大趨勢，經濟修復

仍在持續，供給、需求兩側同步向好，相關指標亦保持良好態勢，但就業和外需的疲弱仍需引起

重視。（ｗｌ）

