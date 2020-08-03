  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2020 09:51

【聚焦數據】中國７月財新製造業ＰＭＩ續彈至５２﹒８創九年半高

　　《經濟通通訊社３日專訊》隨著國內疫情基本結束，經濟持續恢復。今日公布的７月財新中
國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５２﹒８，較６月提高１﹒６個百分點，為２０１１年
２月以來的九年半最高，連續三個月處於擴張區間，亦顯著高於市場預期的５１﹒３。
　　這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的７月制造業ＰＭＩ錄得
５１﹒１，高於上月０﹒２個百分點。
　　製造業產出已連續五個月處於擴張區間，７月生產指數錄得２０１１年２月以來最高。新訂
單指數也錄得２０１１年２月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。海外疫情繼續拖累出口，７
月新出口訂單指數繼續處於收縮區間，但降幅為六個月以來最低。

＊就業指數連續第七個月收縮，原材料購進價格指數續擴張＊

　　新訂單增加導致企業積壓工作量小幅上升，積壓工作指數在擴張區間小幅上升。但製造業企
業對增加用工仍持謹慎態度，７月就業指數連續第七個月處於收縮區間，不過，降幅為今年以來
最低。
　　新訂單增加，也導致廠商繼續增加採購，原材料庫存指數連續兩個月處於擴張區間，錄得
２０１８年３月以來最高。產成品庫存指數則連續三個月處於收縮區間，但降幅輕微，與上月幾
乎持平。
　　在原材料價格上漲的帶動下，原材料購進價格指數連續兩個月處於擴張區間，並錄得
２０１８年１１月以來最高。在投入成本上升和市況改善的共同作用下，製造商繼續小幅上調產
品售價，出廠價格指數錄得２０１８年９月以來的新高，但部分廠商稱促銷活動和新訂單的競爭
壓力，繼續限制了整體定價力。

＊就業和外需疲弱仍需重視＊

　　製造業界對未來１２個月持樂觀態度，７月中國制造業樂觀度雖較上月小幅回落，但仍處於
較高水平。企業普遍看好增長前景，原因是預期經濟將從疫情中繼續恢復，市場需求將進一步增
強。
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，７月局部疫情反彈不改國內整體向好的大趨勢，經濟修復
仍在持續，供給、需求兩側同步向好，相關指標亦保持良好態勢，但就業和外需的疲弱仍需引起
重視。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情31/07/2020
【立會選戰】港澳辦指推遲選舉不損市民自由　中聯辦稱符合憲法
香港政情31/07/2020
【立會選戰】林鄭：押後立法會選舉一年　真空期由人大常委會決定
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月港股輕微翻身　8月仍受疫情政治因素影響
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】8月「AMX」染藍機會大　科技股繼續熱炒
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月微升　8月竟是過去十年平均最差月份！
中國故事31/07/2020
《神州經脈》官方製造業PMI四月高　滬指奪回三千三月升逾一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金