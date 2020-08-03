【貿易再戰】商務部：對原產於美國的進口聚苯醚進行反傾銷調查

《經濟通通訊社３日專訊》國家商務部表示，於２０２０年６月２３日收到南通星辰合成材
料有限公司代表國內聚苯醚產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口聚
苯醚進行反傾銷調查。根據審查結果，商務部決定自２０２０年８月３日起對原產於美國的進口
聚苯醚進行反傾銷立案調查。
本次調查確定的傾銷調查期為２０１９年１月１日至２０１９年１２月３１日，產業損害調
查期為２０１７年１月１日至２０１９年１２月３１日。（ｗｌ）
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