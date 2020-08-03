【大國博弈】張一鳴：ＴｉｋＴｏｋ最後方案未定，不放棄任何可能

《經濟通通訊社３日專訊》字節跳動旗下抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ，近日成為中美爭端的磨

心，目前微軟已確認正洽購抖音於美國等四國的海外業務。字節跳動創始人張一鳴最新向公司全

員發出公開信，回應了ＴｉｋＴｏｋ美國業務面臨被ＣＦＩＵＳ（美國外資投資委員會）強制要

求出售的問題。公開信回溯了近一年來ＴｉｋＴｏｋ在北美的遭遇，強調下一步的解決方案會考

慮用戶、團隊、公司三個因素，並對ＴｉｋＴｏｋ的未來充滿信心。

張一鳴在信中表示，面對ＣＦＩＵＳ的調查，字節跳動方面一再強調自身是一家私營企業，

並且願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但ＣＦＩＵＳ還是認定字節跳動必須出售ＴｉｋＴｏ

ｋ美國業務。張一鳴表示，考慮到當前的大環境，公司必須面對ＣＦＩＵＳ的決定和美國政府的

行政命令，同時不放棄探索任何可能性。他稱，公司嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論

，形成方案以確保ＴｉｋＴｏｋ能繼續服務美國用戶。

信中同時明確，字節跳動還沒有完全決定最後的解決方案，外界對ＴｉｋＴｏｋ的關注和傳

言，可能還會持續一段時間。

微軟方面表示，關於收購的討論將在９月１５日之前正式敲定。（ｗｌ）

