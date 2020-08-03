  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2020 15:07

【大國博弈】張一鳴：ＴｉｋＴｏｋ最後方案未定，不放棄任何可能

　　《經濟通通訊社３日專訊》字節跳動旗下抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ，近日成為中美爭端的磨
心，目前微軟已確認正洽購抖音於美國等四國的海外業務。字節跳動創始人張一鳴最新向公司全
員發出公開信，回應了ＴｉｋＴｏｋ美國業務面臨被ＣＦＩＵＳ（美國外資投資委員會）強制要
求出售的問題。公開信回溯了近一年來ＴｉｋＴｏｋ在北美的遭遇，強調下一步的解決方案會考
慮用戶、團隊、公司三個因素，並對ＴｉｋＴｏｋ的未來充滿信心。
　　張一鳴在信中表示，面對ＣＦＩＵＳ的調查，字節跳動方面一再強調自身是一家私營企業，
並且願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但ＣＦＩＵＳ還是認定字節跳動必須出售ＴｉｋＴｏ
ｋ美國業務。張一鳴表示，考慮到當前的大環境，公司必須面對ＣＦＩＵＳ的決定和美國政府的
行政命令，同時不放棄探索任何可能性。他稱，公司嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論
，形成方案以確保ＴｉｋＴｏｋ能繼續服務美國用戶。
　　信中同時明確，字節跳動還沒有完全決定最後的解決方案，外界對ＴｉｋＴｏｋ的關注和傳
言，可能還會持續一段時間。
　　微軟方面表示，關於收購的討論將在９月１５日之前正式敲定。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/08/2020
【國內大循環】內需股非一面倒落鑊炒　廣汽睿見教育值得留意
FOCUS03/08/2020
【FOCUS】欲禁未禁TikTok　FB冀借侵侵刀?
開市Good Morning03/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：匯控前景不佳宜避開
香港政情31/07/2020
【立會選戰】港澳辦指推遲選舉不損市民自由　中聯辦稱符合憲法
香港政情31/07/2020
【立會選戰】林鄭：押後立法會選舉一年　真空期由人大常委會決定
財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月港股輕微翻身　8月仍受疫情政治因素影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金