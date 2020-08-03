【國安立法】外交部：中方決定暫停香港與新西蘭移交逃犯協定

《經濟通通訊社３日專訊》中國外交部發言人汪文斌於今日的例行記者會上表示，近日新西
蘭以中國制定港版國安法為借口，單方面暫停與香港特區簽訂的《移交逃犯協定》。新西蘭的有
關做法將對港司法合作政治化，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重
損害香港特區與之開展司法合作的基礎，偏離了司法合作維護正義和法治的宗旨。為此，中方決
定香港特區暫停港新《移交逃犯協定》，同時決定，香港特區暫停港新《刑事司法互助協定》。
（ｗｌ）
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