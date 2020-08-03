【ＦＯＣＵＳ】欲禁未禁ＴｉｋＴｏｋ，ＦＢ冀借侵侵刀？

【ＦＯＣＵＳ】短視頻新貴、全球最快達到１０億級用戶的社交應用程式－－

ＴｉｋＴｏｋ，在花旗國的前景是將步印度式「遭封殺」後塵，還是獲微軟收歸囊中，或在９月

中見分曉。美卿蓬佩奧暗示，華府或對ＴｉｋＴｏｋ之外更「廣泛」的中國軟件採取措施，恐意

味中美冷戰正擴至言論資訊自由乃至大國形象領域；而事件的另一「花生」，則是ＴｉｋＴｏｋ

母企字節跳動與Ｆａｃｅｂｏｏｋ的隔空交火。



＊在美下載逾１﹒６５億次，允微軟商洽購＊



全屏、音樂、特效、算法，憑藉四大優勢迅速走紅的國產短視頻應用－－ＴｉｋＴｏｋ（抖

音國際版），雄心勃勃的全球化野心突遭侵侵大施橫手。他周六（１日）表示，「我們要在美國

禁用它」，之後再稱，不贊成那種由一家美國公司收購ＴｉｋＴｏｋ業務的交易。

份屬內地超級獨角獸字節跳動旗下的ＴｉｋＴｏｋ，主打１５秒短視頻，是全球最快達到

１０億級用戶的社交應用，市場估值至少３００億美元。自２０１８年進入花旗國，在當地的下

載量已逾１﹒６５億次。

從侵侵到蓬佩奧皆放風要禁Ｔｉｋｔｏｋ，理由是「嚴重關注其在國家安全方面的問題」。

而繼五角大樓年初要求所有美軍在智慧手機上刪除此應用後，民主黨籍總統候選人拜登的競選團

隊，亦要求成員避免下載和使用。

不過最新消息就指，侵侵在與微軟行政總裁Ｓａｔｙａ Ｎａｄｅｌｌａ通電話後改變主意

，同意後者繼續就收購ＴｉｋＴｏｋ洽談，預期９月１５日或前會有結果。而字節跳動周一

（３日）就發表聲明稱，仍堅守全球化願景。



＊惡搞者成連任逆風，短視頻或利中國形象＊



侵侵早前的「禁用」言論，是否施壓字節跳動「一股不留」賣出ＴｉｋＴｏｋ美國業務，

抑或擔憂干預自由市場引發法律挑戰不得而知；但幾可肯定，ＴｉｋＴｏｋ的影響力或成他競逐

連任的逆風。

早在６月，一班ＴｉｋＴｏｋｅｒｓ就以虛假座位登記，成功令侵侵在塔爾薩市的首場競選

集會滿是空凳；而在ＴｉｋＴｏｋ上擁有逾百萬追隨者的Ｓａｒａｈ Ｃｏｏｐｅｒ，更是以惡

搞模仿侵侵而走紅。《Ｆｏｒｂｅｓ》就指，ＴｉｋＴｏｋ從「保守派政客的憤怒對象」變成白

宮眼中的「國家安全威脅」，一點都不意外。

除了報復言論自由，再想深一層，ＴｉｋＴｏｋ上如同恆河沙數的短視頻，隨時可能推動存

有偏見的美國人對中國的友好敘事。就在７月初，一段由攝影師在上海新天地、成都太古里等街

頭拍攝的街頭時尚短視頻，瞬即獲得逾２４００萬次觀看，有留言就指，中國年輕人的時尚程度

猶如戶外時裝周。

侵侵將干預之手伸向「Ｚ世代（泛指９５後、００後）」的言論自由，乃至大國資訊╱形象

博弈之餘，字節跳動公開指「競爭對手Ｆａｃｅｂｏｏｋ抄襲和抹黑」，回擊早前ＦＢ教主點名

批評ＴｉｋＴｏｋ是對民主和美國國家安全的威脅。出身迪士尼的ＴｉｋＴｏｋ首席執行官

Ｋｅｖｉｎ Ｍａｙｅｒ更批評Ｚｕｃｋｅｒｂｅｒｇ「偽裝成愛國主義者」，更多「花生」料

陸續有來。

