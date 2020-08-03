《融天納地－溫天納》內循環成為未來的核心

《融天納地》面對挑戰，內循環將持續成為內地經濟發展的核心政策，概念並非單純替代外

需。始終，目前外圍發展環境不確定，疫情後經濟高速增長不再，此前疫情亦消耗了不少政策空

間，突顯了內循環布局的急逼性。重點是以內循環穩定內外，內部循環通暢和穩定了，延阻內資

及外資的流出，亦抵擋了外部環境不穩定。就算未來政策空間縮窄，經濟穩定性不變。



目前，內地經濟較大機會呈現弱復甦局面，在弱復甦下，調整結構比刺激總量更為重要，行

業利潤將重新分配。投資者必須掌握經濟復甦的冷熱分別，較為乏力的低端消費領域，投資的意

義反而更為重要，扶持政策勢必加強。



在建設內地大循環的主體上、內地國際雙循環相互促進的新發展格局方面，會議提出了幾個

要點。一在消費領域，必須擴大最終需求。二在投資領域，必須加強有效投資，要求推進新基本

建設和新型城鎮化，推進國家戰略。三在產業鏈領域，要求通過補短板和鍛長板推動產業鏈的穩

定，對外開放亦將持續。



進入８月份，內地經濟已經基本恢復到較為正常的常態，但「六保」和「六穩」任務依然艱

巨，特別是保就業任務，在供應出現極大改善的情況下，消費依舊相對落後，特別是經濟生活中

的深層次問題有待於解決。



內地宏觀政策將展開積極有為的財政政策和更加靈活適度的貨幣政策，相對於財政政策，會

議更強調於貨幣政策。儘管人行已連續三月沒有調低ＭＬＦ利率和ＬＰＲ利率，但是會議這次政

治局會議依舊提出「推動綜合融資成本明顯下降」，並要求「新增融資重點流向製造業、中小微

企業」。貨幣政策強調的是「精準導向」，防止新增融資體外轉移的政策目標清晰。



資金體外運行的兩個渠道一個是房地產市場，一個是資本市場，值得關注的是會議對房地產

重申住房不炒，中央推動房地產健康發展的決心十分堅決。而對資本市場，整體態度是比較積極

的，是從完善法制的角度發展資本市場的，政治局會議強調「要推進資本市場基礎制度建設，依

法從嚴打擊證券違法活動，促進資本市場平穩健康發展」，中央政府發展資本市場的態度是堅決

的，不允許２０１５年情況重演，希望市場走出慢牛走勢，而非出現「瘋牛」和「快牛」的狀態

。會議重申了供應側改革，資本市場的法制化、市場化、機構化和國際化進程將繼續推進。



在貨幣政策方面，會議提出了「保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長」，這一提法和早

前的提法，即貨幣供應量和社會融資規模明顯高於上年有所區別，由於對「合理」兩字的理解有

所不同，顯示出政策更具有一定的彈性。但也意味著下半年的貨幣供應量和社融規模可能會放慢

，投資者需要警惕流動性政策的變化。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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