《金石為開－黃威》美國經濟復甦放緩，金價高位徘徊

《金石為開》上周公布的重要經濟數據好壞參半，基本上和預期相差不遠。歐元區和美國二

季度ＧＤＰ都錄得歷史性萎縮，不過考慮到歐盟早前出台復甦基金，而美國疫情依舊嚴峻，全周

美元仍繼續承壓。美聯儲議息會議沒有透露太多新信息，主要重申了「鴿」派政策方向。科技巨

頭的業績推動美股向上，但黃金還是在弱美元的支持下上漲３﹒９％。



美國二季度實際ＧＤＰ年化季環比初值下滑３２﹒９％，好於預期的下滑３４％。但這仍是

美國經濟在第二季遭遇至少１９４０年代以來最嚴重的衰退，突顯出新冠肺炎疫情對經濟活動的

衝擊。另外，美國上周初請失業金人數為１４３﹒４０萬，略低於預期的１４４﹒５０萬，但高

於前值的１４１﹒６０萬，連續兩周回升。數據略勝於預期無法掩蓋美國經濟面臨的危機，６月

底新冠疫情出現新一輪爆發後，部分州已暫停經濟重啟計劃。初請人數連續上升暗示經濟反彈的

速度放緩，後續月度數據也有可能出現回落。



疲弱的經濟數據令美元繼續承壓，美匯指數上周一度跌至９２﹒５５，為２０１８年５月以

來最低水平。儘管歐元區二季度ＧＤＰ的下滑超過預期刺激美匯指數於周五（３１日）反彈，但

考慮到歐盟早前敲定復甦基金，而美國兩黨仍未就新一輪救助措施達成共識；加上美國疫情仍未

受控制，市場對於三季度經濟反彈的預期遭到削弱，對美元的態度依舊悲觀。弱美元繼續為黃金

提供支持。



另一方面，美聯儲最新政策聲明與６月初的內容基本一致，重申致力於使用各種工具來支持

美國經濟。不同點在於更加強調了病毒疫情對經濟路徑的影響，並指出經過近幾個月的回升後，

經濟活動和就業狀況仍遠低於年初時的水平。考慮到疫情的不確定性及嚴重性，預計美聯儲在中

短期不會改變政策立場，將維持謹慎鴿派的態度。



整體而言，上周重磅數據和消息基本上和市場原先的預期相差不遠。金價在周初的上升之後

轉入高位震盪。客觀而言，當前黃金仍處於強勢狀態，小時圖上看金價形成箱體區間，尚未出現

正式回調的信號。不過早前的升軌已經被打破，考慮到現時的高位和中短線嚴重超買的狀態，後

市回調風險依然較高。本周金價或維持窄幅震盪，等待７月非農報告。此外重點關注美國７月

ＩＳＭ製造業指數。《六福金融分析師 黃威》



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