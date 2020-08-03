《權證紅盤－朱紅》非看廬山真面目不可？

《權證紅盤》上周恆指牛皮沉悶，指數大致在２４５００－２５２００點中間上落，缺乏方

向，同時大市成交額也下降至１１００億元左右。窩輪牛熊證市場的資金流，除了恆指外，都也

偏淡靜，不過本周開始進入業績公布期，不少大藍籌公司的業績好壞將成為市場焦點。



首先，周一（３日）有匯控（００００５）公布業績，本周四（６日）有中芯國際

（００９８１），８月１２日有騰訊（００７００）。疫情使大家上網的時間長了，同時使用多

了網上購物，上周美國四大科技公司的業績皆勝於市場預期，希望即將公布業績的騰訊等也有好

消息。



今天是時候和大家重溫一下業績前後的輪證部署了。請記住：如果在路上看見一位長髮披肩

、身穿吊帶裙、身形苗條的女士背影一樣，遠遠的欣賞一下就可以了，除非你真的要走上去看看

廬山真面目不可。是甚麼原因相信大家都會懂。



如果你是短線投資者，只是想捕捉業績這一波，那麼業績期的輪證部署道理就和上文同出一

徹，有經驗的投資者只會參與業績公布前的那一段，而不會持有至業績公布後。因為預期是相對

美好的，而事實卻是殘忍的。



有時候，就算業績亮麗，大戶會借好消息出貨，股價未必一定升。另外，熟悉窩輪特性的投

資者，也許會明白：每每當業績公布後，無論業績好醜，相關股票的引伸波幅都會下滑；所以，

無論是持有認購還是認沽，這裡都會有負面的影響。



當然如果不想受引伸波幅影響，可以選擇牛熊證產品的。例如騰訊將於８月１２日公布業績

，公司股價暫時站穩１０天線５４０元，如看好騰訊，可留意新上市的騰訊牛證５６０６８，收

回價５３４元，２０２１年１月到期。如看淡騰訊，可留意新上市的騰訊熊證６７４０８，收回

價５５１元，２０２１年１月到期，實際槓桿３４倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》



（筆者將於下兩周放假，於８月２４日再和大家見面！）



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應瞭解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。《中銀國際股票衍生產品部董事

朱紅》

