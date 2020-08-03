《陶冬天下－陶冬》美元趨跌，聯儲求穩

《陶冬天下》美元經歷了２０１０ 年後最大的單周和單月跌幅，上次見到如此規模的美元

指數崩盤還是在金融危機後各國撤資的時候。弱美元也帶來了黃金價格黃金的一周，黃金每盎司

逼近２０００美元關口，其他避險天堂美國、德國、日本國債也有良好的表現。石油價格也受惠

於美元貶值，不過礙於經濟復甦緩慢，油價的作為也暫時比不上金價。美歐經濟分別錄得史無前

例的ＧＤＰ收縮，新冠疫情所帶來的人流限制措施為經濟數據歷史書寫下慘烈的一筆。聯邦儲備

局公開市場委員會在７月例會上沒有作出政策變化，也沒有提到接下來的政策工具轉換，鮑威爾

只是強調偏鬆的鴿派政策。美國十年期國債利率０﹒５４％，接近歷史低點。美國經濟暴跌，企

業盈利暗淡，但是大部分科技巨頭卻拿出十分亮麗的業績，為股市注入了信心。中國共產黨政治

局會議將Ａ股提到了前所未有的政策高度來關注，上證綜合指數輾轉向上。



美元指數在７月初為９７﹒２，月底一度跌到９２﹒６，收９３﹒４。這是雷曼危機所觸發

的外資大舉離境之後所未見的。美元匯率本來已經到了強弩之末，但是３月份的市場動盪令資金

湧向安全資產，為老態的美元續命。近月美元的強勢，其實不過是因為其他貨幣種類太弱。然而

，基本面因素在悄悄逆轉，美元利率與幾大發達國家之間的利差迅速縮小，海外資金購買美債的

興趣不足。美國的疫情控制明顯落後於歐洲，這影響了經濟復甦的進度。美元匯率逆轉的短期觸

發點，是歐盟諸國克服困難推出經濟穩定基金，這對於幫助南部國家經濟、降低舉債成本、推進

財政一體化意義十分重大，歐元對美元匯率因此反彈，並帶動世界其他貨幣的反彈。接下來的問

題是，此輪美元反轉究竟是周期性的１０％左右的變化，還是結構性的５０％的變化（如８０年

代中或上世紀末）？筆者認為是周期性的匯率波動，暫時看不到如同當年廣場協議那樣的大故事

出現。歐元、日圓、英鎊和人民幣在可預見的將來都沒有持續大幅升值的基本面因素和政策決心

。



上周舉行的公開市場委員會會議決定維持政策利率不變，維持資產購買計劃的速度和數量不

變。鮑威爾在記者會上，沒有提出當局考慮如何豐富貨幣政策工具，只是強調會繼續寬鬆。會後

聲明指出經濟復甦取決於疫情的發展，基調相當溫和鴿派。鮑威爾稱聯儲有借貸能力，但是沒有

消費能力，暗示財政政策才是刺激經濟需求的關鍵。疫情延緩了聯儲對通脹目標的重新審核和批

准，這次沒有提出一個明確的說法，不過筆者相信美國很快會轉向平均通脹目標。事實上，聯儲

已經有意無意地在政策中滲入平均通脹概念，所以真正出台此目標時，經濟或市場所受到的衝擊

應該不大。



本周市場有兩個焦點，１）中美關係和南海局勢，２）非農就業數據。７月非農就業預計增

加２Ｍ，將就業水平拉到比疫情前水平約低８﹒５％。歐洲零售和德國工業生產均會從疫情的極

端水平大幅反彈。英格蘭銀行的會議估計不會有政策變化。美國上市企業季度業績的悲喜仍可能

給市場帶來騷動。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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